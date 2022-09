Elezioni politiche 2022: Fratelli d’Italia supera il 44% di Ponte di Legno, i dati

lunedì, 26 settembre 2022

Edolo (Brescia) – In Valle Camonica i risultati delle elezioni politiche di ieri vedono la forte avanzata di Fratelli d’Italia, il crollo della Lega, la flessione del Pd e il terzo Polo che non sfonda. Abbiamo preso in considerazione alcuni Comuni, partendo da Darfo Boario Terme passando a Esine, Breno, Edolo e arrivando a Ponte di Legno. In quest’ultimo Comune Fratelli d’Italia ha ottenuto il 44,32%, la Lega che scende al 17,41%, quindi Pd al 12,51%, Azione-Italia Viva all’11,37% e Forza Italia al 7,19%. In Valle Camonica, rispetto alle consultazioni del 2018 FdI passa dal 4% a oltre il 32 % in tutti i Comuni, La Lega si dimezza, il Pd e FI perdono voti.

Ecco il quadro dei dati nei Comune di Darfo Boario, Breno, Edolo e Ponte di Legno dei singoli partiti alla Camera.

Comune DARFO BOARIO TERME

FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 2.515 33,79

LEGA PER SALVINI PREMIER 1.215 16,33

FORZA ITALIA 622 8,36

NOI MODERATI/LUPI – TOTI – BRUGNARO – UDC 41 0,55

PARTITO DEMOCRATICO – ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 1.190 15,99

ALLEANZA VERDI E SINISTRA 236 3,17

+EUROPA 194 2,61

IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO – CENTRO DEMOCRATICO 13 0,17

AZIONE – ITALIA VIVA – CALENDA 697 9,37

MOVIMENTO 5 STELLE 383 5,15

Comune BRENO

FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 789 31,96

LEGA PER SALVINI PREMIER 490 19,85

FORZA ITALIA 152 6,16

NOI MODERATI/LUPI – TOTI – BRUGNARO – UDC 22 0,89

PARTITO DEMOCRATICO 403 16,32

ALLEANZA VERDI E SINISTRA 61 2,47

+EUROPA 47 1,90

IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO – CENTRO DEMOCRATICO 7 0,28

AZIONE – ITALIA VIVA – CALENDA 306 12,39

MOVIMENTO 5 STELLE 101 4,09

Comune EDOLO

FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 779 34,81

LEGA PER SALVINI PREMIER 396 17,69

FORZA ITALIA 219 9,79

NOI MODERATI/LUPI – TOTI – BRUGNARO – UDC 10 0,45

PARTITO DEMOCRATICO – ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 355 15,86

+EUROPA 40 1,79

ALLEANZA VERDI E SINISTRA 39 1,74

IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO – CENTRO DEMOCRATICO 12 0,54

AZIONE – ITALIA VIVA – CALENDA 171 7,64

MOVIMENTO 5 STELLE 108 4,83

Comune PONTE DI LEGNO

FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 425 44,32

LEGA PER SALVINI PREMIER 167 17,41

FORZA ITALIA 69 7,19

NOI MODERATI/LUPI – TOTI – BRUGNARO – UDC 7 0,73

PARTITO DEMOCRATICO – ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 120 12,51

+EUROPA 12 1,25

ALLEANZA VERDI E SINISTRA 4 0,42

IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO – CENTRO DEMOCRATICO 2 0,21

AZIONE – ITALIA VIVA – CALENDA 109 11,37

MOVIMENTO 5 STELLE 12 1,25