Risultati Elezioni Comunali: i “primi” sindaci e dati affluenza in Valtellina e Valle Camonica

lunedì, 13 giugno 2022

Aprica – Hanno chiuso alle ore 23 i seggi per i cinque quesiti referendari e per il rinnovo degli organi elettivi in 971 comuni. Compiute le operazioni di riscontro, appena chiusi i seggi inizia lo scrutinio per i referendum abrogativi; quello per la tornata amministrativa inizierà alle ore 14 di oggi, lunedì 13 giugno. Di seguito i dati definitivi sull’affluenza e il confronto con la tornata precedente alle ore 23.

Primo quorum (affluenza al 40%+1, col recente abbassamento della soglia nei piccoli Comuni) superato ad Aprica (lista unica del sindaco uscente Dario Corvi), Valdidentro (di Massimiliano Trabucchi) e Provaglio Val Sabbia (di Massimo Mattei) che dunque aspettano lo scrutinio sapendo il nome del prossimo primo cittadino. Nella giornata di domani ci si attende la conferma che il 50% più uno dei votanti abbia espresso voti validi per la lista per procedere con l’elezione dei nuovi sindaci in queste tre località.

COMUNI PROVINCIA DI BRESCIA 56,24% (precedente 62,36%)

ACQUAFREDDA 58,73 (71,94)

BIENNO 75,66 (78,92)

DARFO BOARIO TERME 62,10 (66,90)

DESENZANO DEL GARDA 48,44 (56,08)

GOTTOLENGO 60,70 (66,51)

GUSSAGO 57,06 (61,36)

MURA N.P. ()

ODOLO N.P. ()

PALAZZOLO SULL’OGLIO N.P. ()

PASPARDO 72,83 (75,79)

PROVAGLIO VAL SABBIA (*) 65,76 (73,30)

COMUNI PROVINCIA DI SONDRIO 54,68% (precedente 69,08%)

APRICA (*) 60,28 (72,49)

CAMPODOLCINO 56,03 (66,53)

TARTANO 55,56 (58,68)

VAL MASINO 68,31 (74,36)

VALDIDENTRO (*) 46,54 (72,39)

VALDISOTTO ND (-)

VALFURVA 57,52 (62,06)

*LISTA UNICA