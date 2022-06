Elezioni Comunali: presentazione del candidato sindaco Ottavio Bettoni e lista “Bienno è anche Tuo!”

martedì, 7 giugno 2022

Bienno – Corsa a due al Comune di Bienno (Brescia). Oggi presentiamo la lista “Bienno è anche tuo!“, con candidato sindaco Ottavio Bettoni, 51 anni, già vicesindaco per dieci anni a Bienno con primo cittadino Massimo Maugeri. Ottavio Bettoni lavora nell’ambito siderurgico ricoprendo il ruolo di direttore commerciale e del personale in una storica azienda camuna, oltre ad essere un consulente delle pubbliche istituzioni nel campo dei bandi pubblici. Durante gli anni dell’Amministrazione Maugeri, Ottavio Bettoni ha rivestito il ruolo di assessore ai Lavori Pubblici e vicesindaco.

IL CANDIDATO SINDACO – “Sono giorni intensi”, dice il candidato sindaco Ottavio Bettoni (nella foto). “Oggi – spiega – carico di questa esperienza, ho deciso di mettermi a disposizione della gente di Bienno e di Prestine, con il mio modo d’essere, con le mie certezze e i miei inevitabili limiti. Sicuramente posso promettervi serietà, onestà, disponibilità all’ascolto e al dialogo ed in particolare determinazione nell’affrontare le varie problematiche”.

“Stiamo attraversando un periodo storico che ha condizionato tutte le nostre vite e durante il quale abbiamo perso tanti dei nostri cari – prosegue – Dobbiamo ricominciare insieme: noi mettendo la nostra esperienza a disposizione dei cittadini nell’affrontare”.

IL PROGRAMMA – Tra i punti del programma spiccano numerose opere, che faranno compiere un salto di qualità a Bienno e Prestine. In testa al programma c’è il progetto del polo scolastico che prevede l’accorpamento delle scuole medie ed elementari, anche per il calo demografico, nell’attuale edificio che accoglie le elementari, poi uno spazio per la mensa e la nuova palestra, in grado di servire l’istituto scolastico e garantire sicurezza ai ragazzi, che non devono spostarsi da un capo all’altro del paese. “Riteniamo questo intervento – svela Bettoni – in un’ottica di miglioramento della qualità della vita dei ragazzi e un maggior sicurezza”.

Un secondo tema del programma è la telemedicina e il potenziamento dei servizi alla persona aggiungendoli all’attività esistente dei prelievi a domicilio, realizzazione di un centro medico specializzato comunale affinché ogni residente di Bienno e Prestine possa trovare in loco servizi medici specializzati senza percorrere lunghe distanze. In quest’ottica il Comune di Bienno ha già ottenuto un finanziamento da Regione Lombardia di 500mila euro, per la ristrutturazione dell’ex caseificio del paese. La struttura dovrebbe accogliere i servizi medici.

Altro tema i parcheggi nei centri di Bienno e Prestine e la riqualificazione della viabilità. Infine nel programma di Ottavio Bettoni e della lista “Biennio è anche tuo!” c’è il PGT. “Nei prossimi anni – sostiene Ottavio Bettoni – dovremo mettere mano al PGT per uniformare i regolamenti di Bienno e Prestine, che oggi sono differenti, e indicare anche uno sviluppo urbanistico uniforme tea le due realtà”. Infine sono previsti progetti – alcuni già definiti – per cogliere le opportunità del PNRR.

LA LISTA “BIENNO E’ ANCHE TUO!!”

Candidato sindaco: Ottavio Bettoni

Candidati consiglieri:

Giacomo Bellini

Paolo Bettoni

Francesca Bontempi

Maria “Matilde” Comensoli

Daniele Fanti

Massimo Maugeri

Matteo Morandini

Valentina Morandini

Angelo Panteghini

Roberto Tottoli

Bortolo Trombini

Roberta Turelli