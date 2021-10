Elezioni comunali: le sfide a Pian Camuno, Artogne, Losine, Ono San Pietro, Ossimo, Esine e Incudine

venerdì, 1 ottobre 2021

Valle Camonica – Si avvicinano le elezioni comunali: domenica 3 e lunedì 4 ottobre saranno rinnovati i consiglieri comunali ed eletti i sindaci in 7 Comuni della Valle Camonica, su 26 dell’intera provincia di Brescia. Urne aperte dalle 7 alle 23 domenica 3 ottobre e dalle 7 alle 15 lunedì 4 ottobre.

A Bienno, dove la lista “Bienno è anche Tuo” con candidato sindaco Ottavio Bettoni è stata esclusa dalle elezioni per una formalità (raccolte più firme di quelle necessarie), martedì prossimo arriverà il commissario prefettizio.

I CANDIDATI NEI 7 COMUNI DELLA VALLE CAMONICA

A Ono San Pietro c’è una sola lista con il candidato sindaco è Fiorenzo Formentelli (Idee per il futuro), mentre a Ossimo la sfida è tra Cristian Farisè (Alternativa civica), sindaco uscente, Marco Botticchio (Insieme per Ossimo) e Silvia Botticchio (Rinascere per Ossimo).

Negli altri cinque Comuni la sfida è tra due candidati: ad Artogne tra Barbara Bonicelli (lista civica Artogne, Piazze e Acquabone) e Giuseppe Andreoli (lista Cambiamo Artogne); a Pian Camuno tra Giorgio Ramazzini (Orizzonte Pian Camuno) e Marcello Santicoli (Pian Camuno 4.0 Un nuovo inizio), a Incudine tra Diego Carli (Incudine per crescere) e Costantino Dario Violi (Uniti per Incudine), a Esine tra Emanuele Moraschini (Idee Comuni Esine-Plemmo-Sacca) e Raffaella Richini (Chiave di (s)volta) e Losine tra Mario Chiappini (Continuiamo Insieme Losine) e Daniele Dò (Uniti per Losine, Sviluppo e Solidarietà).

di Chiara Panzeri