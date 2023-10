Elezioni comunali 2024: prime candidature in Alta Valle Camonica

sabato, 21 ottobre 2023

Valle Camonica – Si avvicina la scadenza elettorale per la maggior parte dei Comuni del Bresciano, in primavera saranno chiamati alle urne i cittadini di 144 Comuni bresciani per eleggere sindaci e consiglieri comunali e un numero importante di Comune sarà rinnovato in Valle Camonica. In tutti i paesi della valle iniziano a definirsi le formazioni politiche e civiche che scenderanno in campo, infatti si stanno già muovendo gli amministratori uscenti che puntano alla ricandidatura, nomi illustrati che si stanno preparando al grande ritorno e giovani che si preparano ad un’esperienza in un ente locale, cercando di far meglio di qualche amministratore uscente.

Ecco un primo quadro sull’Alta Valle Camonica e Comuni delle Alpi Orobie Bresciane

Temù: il sindaco uscente Giuseppe Pasina sta valutando una sua ricandidatura, mentre Corrado Tomasi, in passato già sindaco del paese, presidente di Comunità Montana e consigliere regionale, e attualmente presidente della Siv, si candiderà con una propria lista. L’attuale minoranza in consiglio comunale a Temù con Fabio Fogliaresi sta ancora valutando sul riproporre una lista.

Vione: il sindaco uscente Mauro Testini non si potrà ricandidare come prevede la legge essendo al terzo mandato, e verrà proposto come candidato sindaco l’attuale vicesindaco Stefano Tomasi. I cittadini di Vione hanno chiesto a Pier Luigi Mottinelli, già presidente della Comunità Montana di Valle Camonica e della Provincia di Brescia, che risiede in una frazione del paese, di scendere in campo e candidarsi a sindaco.

Vezza d’Oglio: il sindaco Diego Marrtino Occhi si riproporrà con la squadra che ha governato in questi cinque anni, anche per completare il programma di opere messe in campo. Tra gli sfidanti ci sarà l’attuale minoranza con Giovanmaria Rizzi, un nome che circola in paese è anche quello di Giuseppe Citroni e potrebbe esserci la discesa in campo di esponenti di spicco del comitato che ha promosso il referendum sul ponte tibetano.

Monno: il sindaco Romano Caldinelli sta pensando di riproporsi, molto probabilmente se la vedrà con una lista capitanata da Marco Pietroboni.

Edolo: sembra profilarsi una lista unica, con la ricandidatura di Luca Masneri, che è al secondo mandato, e tra maggioranza e minoranza ci sono già stati ammiccamenti per un accordo, il classico patto di non belligeranza per lo sviluppo di Edolo. Infatti i prossimi cinque anni saranno decisivi per il paese, con una serie di investimenti partendo dalla variante e centrale di produzione idrogeno. Inoltre l’accordo va anche nell’ottica di “contare di più” negli enti sovracomunali.

Corteno Golgi: il sindaco uscente Ilario Sabbadini si ricandida, la minoranza sta valutando se riproporsi con un gruppo di volti nuovi.

Sonico: il primo cittadino uscente Gian Battista Pasquini è intenzionato a ricandidarsi, ci sarà qualche novità nella squadra che ha amministrato in questi anni, e lo sfidante sarà l’artista Pierangelo Benetollo.

Paisco Loveno: l’attuale sindaco Dino Mascherpa è al terzo mandato e come nel caso del sindaco di Vione, non potrà ricandidarsi. In paese si sta cercando di individuare un candidato sindaco.

C’è comunque tempo per altre candidature con gruppi e persone che potrebbero scendere in campo nella tornata amministrativa di primavera.

di An. Pa.