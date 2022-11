Eduscopio 2022: il Meneghini di Edolo primo in due indirizzi

martedì, 29 novembre 2022

Edolo (Brescia) – Doppio riconoscimento al “Meneghini” di Edolo (Brescia): nella classifica delle scuole superiori bresciane stilata da Fondazione Agnelli con il portale Eduscopio, che determina i migliori istituti italiani per la preparazione agli studi universitari o all’ingresso nel mondo del lavoro, l’istituto di Edolo è primo nell‘indirizzo “Tecnico tecnologico” e in quello “Tecnico economico“. Nel primo caso è una conferma dopo il risultato dello scorso anno, mentre nel secondo si tratta di altro importante riconoscimento del lavoro svolto dagli insegnanti.

“E’ grande la soddisfazione – spiega la professoressa Raffaella Zanardini, dirigente scolastico del “Meneghini – per il risultato di due nostri indirizzi che sono in testa nella classifica stilata dalla Fondazione Agnelli sulla preparazione degli studenti”.

Il portale Eduscopio, creato dalla Fondazione Agnelli nel 2014, ha come obiettivo aiutare gli studenti e le loro famiglie nella scelta del percorso di studi dopo la terza media, confrontando le scuole territoriali sulla base della preparazione per l’università o per il mondo del lavoro. E’ un punto di riferimento per le famiglie in vista della scelta post Terza media.

In provincia di Brescia, per quanto riguarda la preparazione degli studenti, oltre al “Meneghini” di Edolo, il Camillo Golgi di Breno è primo come liceo Artistico e liceo Linguistico, secondo come liceo di Scienze Umane, l’Antonietti di Iseo è primo nell’indirizzo Liceo Scentifico scienze applicate.

Invece a livello di occupazione post diploma la classifica degli istituti bresciani è guidata dal tecnico economico Don Milani di Montichiari e dal tecnico tecnologico Pascal di Manerbio.

di Ch.P.