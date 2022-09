Edolo, UniMont inaugura l’Anno Accademico 2022/2023

martedì, 27 settembre 2022

Edolo – Oggi presso il Polo UNIMONT della Statale di Milano hanno preso il via le lezioni dell’Anno Accademico 2022/2023 per il Corso di Laurea Triennale in Valorizzazione e Tutela dell’Ambiente e del Territorio Montano e per il Corso di Laurea Magistrale in Valorization and Sustainable Development of Mountain Areas.

A dare il benvenuto alle matricole del Corso di Laurea Triennale, nell’incontro di accoglienza appositamente organizzato per loro, è stata la professoressa Anna Giorgi, Responsabile del Polo UNIMONT e Presidente dei Corsi di Laurea triennale in Valorizzazione e Tutela dell’Ambiente e del Territorio Montano e magistrale in Valorization and Sustainable Development of Mountain Areas.

Nel corso dell’incontro, per fornire agli studenti tutte le informazioni necessarie per iniziare al meglio il loro percorso universitario, sono intervenuti anche il professor Alberto Tamburini, docente di Zootecnia in aree montane, e Sonia Visioli, Presidente dell’Associazione Val.Te.Mo. APS.

Gli studenti del Corso di Laurea Magistrale internazionale, novità nell’offerta formativa di UNIMONT, hanno iniziato il loro percorso accademico con l’insegnamento “Bioresources for Innovation in Mountain Products” tenuto dalla Professoressa Angela Bassoli.

E’ possibile iscriversi al Corso di Laurea Magistrale fino al 31/10/2022: clicca qui per maggiori informazioni.

Le novità per la didattica dell’A.A 2022/2023 non sono ancora terminate: a novembre prenderanno il via le lezioni del Master di Primo Livello in Project Management per la Montagna, per diventare progettista esperto dello sviluppo sostenibile dei territori montani. Anche in questo caso, c’è ancora tempo per iscriversi e candidarsi per una delle 20 borse di studio a copertura totale dei costi di iscrizione. La scadenza è fissata per il 3 ottobre.