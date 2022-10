Edolo: un successo la castagnata, il ricavato destinato ai vigili del fuoco

lunedì, 31 ottobre 2022

Edolo – Grande partecipazione alla 31 (Brescia), promossa dall’Associazione Amici dei vigili del fuoco di Edolo 1890.

L’appuntamento ha fatto da richiamo per i residenti nel paese camuno e dintorni e anche per qualche turista che sta trascorrendo questo lungo weekend in Valle Camonica.

E’ stata l’occasione per incontrarsi e assaggiare uno dei prodotti tipici della Valle Camonica. Oltre alle caldarroste, sono stati distribuiti vin brulé e thé caldo. Il ricavato dell’iniziativa sarà devoluto dall’Associazione Amici vigili del fuoco 1890 al distaccamento di via Gelpi a Edolo per l’acquisto di nuove attrezzature.