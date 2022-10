Edolo, soccorso autista ferito in un incidente stradale

mercoledì, 12 ottobre 2022

Edolo (Brescia) – Autista di 69 anni soccorso in località Lazzaretto di Edolo (Brescia) e ricoverato all’ospedale Sondalo (Sondrio), per le ferite riportate in un incidente stradale a Edolo (Brescia). La richiesta di soccorso è arrivata nella serata di ieri al 112 Nue, sul posto sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Edolo, l’automedica dall’ospedale di Edolo, l’elisoccorso dalla centrale di Caiolo (Sondrio) e i carabinieri della Stazione di Edolo.

L’auto, per cause al vaglio, è finita contro un ostacolo nei pressi del ponte sul fiume Ogliolo e il 69enne ha riportato traumi. Dopo essere stato stabilizzato sul posto, è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale Morelli di Sondalo (Sondrio) per le prime cure. Al termine i vigili del fuoco del distaccamento di Edolo hanno messo in sicurezza la sede stradale.