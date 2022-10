Edolo: seminario a Unimont sulle piccole imprese agricole

lunedì, 17 ottobre 2022

Edolo (Brescia) – “Strategie di marketing per la resilienza delle piccole imprese agricole“, è il titolo del seminario online, promosso da Unimont che si terrà mercoledì 19 ottobre, alle 16. Il seminario è parte del progetto PSR CereAlp, in quanto propone la diffusione di conoscenze di moderni strumenti di marketing-comunicazione che consentano agli imprenditori agricoli di valorizzare la propria azienda e i propri prodotti agroalimentari.

L’attuale scenario post pandemico e bellico e l’acuirsi degli effetti negativi del cambiamento climatico stanno determinando un aumento dei fattori di rischio anche per le imprese agroalimentari che operano in montagna. In questo contesto, durante l’incontro seminariale, la professoressa Elena Viganò, dipartimento di Economia, Società, Politica (DESP) – Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, analizzerà gli elementi caratterizzanti di alcuni approcci di marketing per la sostenibilità e la resilienza delle piccole imprese agroalimentari, in particolare quelle che si occupano della produzione di cereali alpini e piante officinali di montagna.

L’attività si svolgerà online e si rivolge principalmente a titolari di aziende agricole di montagna che coltivano o trasformano cereali e piante officinali. Registrazione https://tinyurl.com/4x6vxnvh.