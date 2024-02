Edolo, Sara Donati a “Racconta la montagna”: il programma

venerdì, 16 febbraio 2024

Edolo (Brescia) – La quarta presentazione letteraria di racCONTA LA MONTAGNA è in programma mercoledì 21 febbraio alle 18, presso la sede di Unimont, polo d’Eccellenza della Statale di Milano, in via Morino 8 a Edolo. L’evento sarà accessibile anche tramite la diretta streaming.

L’autrice e illustratrice Sara Donati, insieme all’architetto Claudio Gasparotti, presenterà l’albo “Papà Montagna”. Il libro è pubblicato dalla casa editrice Terre di Mezzo ed è stato inizialmente pubblicato in lingua francese, poi in italiano, e ora anche in coreano.

“Papà Montagna”, di cui Sara Donati (nella foto) è autrice sia del testo che delle splendide illustrazioni, è un albo consigliato a piccoli e grandi che invita soprattutto i più giovani lettori a cimentarsi in imprese che inizialmente non li attirano e a guardare con attenzione la bellezza del paesaggio naturale e del mondo che li circonda. È esattamente quanto accade ad Agata, la piccola protagonista della storia, che, durante un’esperienza in campeggio che avrebbe volentieri evitato, fa la bellissima scoperta della Montagna e trova la sua dimensione in questo nuovo contesto.

Nelle scorse settimane Sara Donati ha visitato l’Istituto Comprensivo di Edolo e realizzato dei laboratori artistici con gli alunni della scuola primaria a partire da “Papà Montagna”: i risultati verranno mostrati durante la presentazione del 21 febbraio.

L’iniziativa – una collaborazione tra Unimont, Cooperativa sociale “Il Cardo” e IC Edolo – ha portato per la prima volta la rassegna racCONTA LA MONTAGNA a un pubblico di bambini.

Alla presentazione del libro seguirà un aperitivo-degustazione dedicato alla conoscenza e valorizzazione delle eccellenze eno-gastronomiche locali, organizzato in collaborazione con gli sponsor Consorzio per la Tutela del Formaggio Silter DOP, Consorzio Vini IGT Valcamonica e Associazione Mais Nero Spinoso.