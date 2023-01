Edolo, premiato il merito: riconoscimenti a 71 studenti

martedì, 31 gennaio 2023

Edolo (Brescia) – Premiati 71 studenti edolesi. Nella serata di ieri nel salone dell’oratorio don Bosco di Edolo (Brescia) sono state consegnate le borse di studio per l’anno scolastico 2021/2022 e il sindaco Luca Masneri – introducendo la serata ha sottolioneato: “Con questa cerimonia intendiamo tornare riconoscere il merito, che in questi anni – a tutti i livelli – è stato perso e ha visto persone vivere di espedienti o di prebende pubbliche”. “Noi – ha aggiunto il sindaco – intendiamo pre3miare il merito, partendo dai nostri studenti che rappresentano il futuro del nostro paese e su cui si fondano le sorti della nostra comunità”.

L’Amministrazione comunale edolese ha importanti progetti per la scuola, partendo dalla Primaria dove sono stati investiti 330mila euro per la mensa che sarà operativa dal prossimo anno scolastico e altri 300mila euro per la riqualificazione energetica, inoltre arrtiveranno dal PNRR risorse per l’efficientamento energetico della scuola media, mentre sull’istituto superiore Meneghini la Provincia di Brescia ha investito due milioni per la riqualificazione dell’edificio.

Sono stati poi chiamati sul palco i 71 studenti che hanno ottenuto la borsa di studio per i buoni risultati conseguiti lo scorso anno scolastico e sono stati premiati a rotazione dagli amministratori comunali.

I RICONOSCIMENTI

PRIMA MEDIA

De Toni Giulia I° media R. Serini

Bona Giorgia I° media R. Serini

Mosconi Debora I° media R. Serini

Romelli Kevin I° media R. Serini

SECONDA MEDIA

Melotti Giacomo II° media R. Serini

Cattaneo Nicolò II° media R. Serini

Rivetta Andrea II° media R. Serini

Marniga Stefano II° media R. Serini

Cozzi Andrea II° media R. Serini

Ruggeri Serena II° media R. Serini

TERZA MEDIA

Magri Cristina III° media R. Serini

Piazzani Giulio III° media R. Serini

Mottironi Martin III° media R. Serini

Aresu Devid III° media R. Serini

Tahraoui Kawtar III° media R. Serini

PRIMA SUPERIORE

Busca Denise I° Industriale Tassara Ghislandi Darfo

Armanini Chiara I° Liceo Scientifico – Edolo

Festa Anna I° Liceo Sportivo – Edolo

Caforio Anna I° Liceo Classico Breno

Schiappelli Elisa I° Liceo Scientifico – Edolo

Ruggeri Chiara I° Liceo Sportivo – Edolo

Schiappelli Ludovico I° Liceo Sportivo – Edolo

Vitali Mattia I° Liceo Sportivo – Edolo

SECONDA SUPERIORE

Fanetti Sara II° Scienze Umane Breno

Magri Andrea II° Meccanico Tassara Breno

Mazzucchelli Sara II° Geometra Edolo

Bornatici Cristian II° Liceo Scientifico – Edolo

Armanini Francesco II° Liceo Sportivo – Edolo

Bernardi Sonia II° Liceo Turistico – Edolo

TERZA SUPERIORE

Zaina Elena III° Liceo Sportivo – Edolo

Fanetti Claudia III° Liceo Scientifico – Edolo

Pietroboni Daria III° AFM – Edolo

Ruggeri Ambra III° Liceo Sportivo – Edolo

Taddei Alis III° Scienze Umane Breno

Melotti Camilla III° Liceo Sportivo – Edolo

Zampatti Luca III° AFM – Edolo

Laffranchini Alessandra III° Liceo Sportivo – Edolo

Gelmi Lorenzo III° Liceo Sportivo – Edolo

Tevini Anna III° Liceo Sportivo – Edolo

Albertani Mattia III° AFM – Edolo

QUARTA SUPERIORE

Lazzarini Alessia IV° IIS Tassara Breno

Rizzi Davide Giuseppe IV° Liceo Sportivo Edolo

Branchi Chiara IV° CAT – Meneghini Edolo

Moga Paler Roberta IV° turismo Meneghini Edolo

Schiappelli Angelo IV° Liceo Scientifico – Edolo

Perlotti Alessandra IV° Liceo Sportivo Edolo

Formentelli Nadia IV° Liceo Linguistico Breno

Doschinescu Mihaela IV° Scientifico Golgi Breno

Ye Lihao IV° Gastronomico Oliv.Put Darfo

Minelli Arianna IV° Scienze Umane Breno

Beltracchi Carolina IV° turismo Meneghini Edolo

Bressanelli Serena IV° turistico Meneghini Edolo

Callegari Claudia IV° Liceo Scientifico – Edolo

QUINTA SUPERIORE

Calvi Eleonora V° Turistico Meneghini Edolo

Vitali Federica V° AFM Meneghini Edolo

Pedezzi Giada V° AFM Meneghini Edolo

Paganelli Matilde V° Turistico Meneghini Edolo

Fioletti Ilary V° Liceo Scientifico Edolo

Moles Davide V° Liceo Scientifico Edolo

Ruggeri Giada V° Turismo Meneghini Edolo

Caforio Antonio V° Liceo Scientifico Breno

Caratti Claudio IV° CFP Acconciatura Edolo

Tevini Agata V° Sportivo Edolo

Zannin Fabio V° AFM Meneghini Edolo

Bianchi Martina V° AFM Meneghini Edolo

UNIVERSITA’ TRIENNALE

Piloni Chiara Scienze dell’educazione Bergamo

Boninchi Annalisa Design della comunicazione Milano

Boninchi Alice Scienze Infermieristiche Brescia

Ruaro Valentina Scienze Internazionali Diplomatiche BO

UNIVERSITA’ MAGISTRALE

Mottinelli Chiara Prog. Ped. E Form. – Sacro Cuore Brescia

Arzaroli Annalisa Management – Sacro Cuore Milano

Ramus Marina Biologia sperimentale Pavia.