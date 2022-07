Memorial Ghirardi e doppio evento motoristico a Edolo

mercoledì, 13 luglio 2022

Edolo – Doppio appuntamento legato ai motori a Edolo (Brescia). Nel prossimo fine settimana torna il memorial Franco Ghirardi “Piastrella” da Edolo al Monte Colmo, giunto alla 7^ edizione. L’evento è anticipato, rispetto agli scorsi anni quando veniva proposto in settembre, ed è inserito nel cartellone estivo del paese camuno. La manifestazione è promossa dalla famiglia Ghirardi, Cristian, Mara, Claudio e Anna, in collaborazione con M.I.M-Motori in Montagna e Oliviero Dolzanelli, e fa da grande richiamo per la Valle Camonica e il bresciano, ma sono annunciate anche adesioni da fuori provincia.

“Quest’anno – spiegano dalla famiglia Ghirardi che organizza il memorial – sono stati inseriti altri eventi: il Valcamonicauto sui tornanti della valle nella giornata di sabato e alla sera una momento di festa all’area mercatale”.

Il programma prevede sabato 16 luglio: Brixia Car Tour presenta “Valcamonicauto sui tornanti” per solidarietà. Si tratta di un raduno autodinamico per le strade della Valle Camonica: partenza da Brescia, tappe a Darfo Boario, Andrista, Cevo, Cedegolo e finale a Edolo.

Sempre nella giornata di sabato 16 luglio si terrà il 2° trofeo città di Edolo di Drift Mountain, con possibilità di partecipare anche con auto stradale o rally. Sono già iscritte una settantina di auto. Il paddock sarà allestito presso l’imbocco strada per il Monte Colmo (zona ex uffici Enel) dove verranno consegnati i numeri e la documentazione per la manifestazione. Il ritrovo dalle 9 alle 12. Inizio del 2° Trofeo “Città di Edolo” di Drift Mountain alle 14, con evento lungo il percorso di 2 chilometri con sette tornanti per raggiungere la località “Dosso della decima”. Presso l’area mercatale sarà allestito il parcheggio notturno custodito.

Il clou della manifestazione domenica 17 luglio con il 7° memorial Franco Ghirardi “Piastrella” sempre sull’itinerario Edolo-Farnera-Monte Colmo. Manifestazione automobilistica ludica non agonistica e strada chiusa test allenamento riservato a tesserati M.S.P. aperta a tutte le auto. Dopo la sfilata delle autovetture verso il centro del paese, alle 9 scatterà la manifestazione dalla zona ex uffici Enel. Alle 12 le autovetture, coi rispettivi piloti, torneranno presso il paddock per pranzare, verso le 14 sarà ripresa la manifestazione e nel tardo pomeriggio la chiusura dell’evento con la cerimonia finale al paddock e la consegna del ricordo dell’edizione 2022 del memorial Ghirardi.