Edolo: la Protezione Civile racconta 20 anni di attività

domenica, 4 giugno 2023

Edolo (Brescia) – Il gruppo di Protezione civile di Edolo festeggia 20 anni di fondazione e oggi – per ricordare la data – ha organizzato un evento davanti al municipio, dove sono stati esposti i mezzi e attrezzature, stand con materiale didattico e presentazione delle attività che vengono svolte.

Questa mattina i volontari di Protezione Civile di Edolo, con in testa il responsabile Piergiacomo Calvi, si sono dati appuntamento in piazza Martiri e davanti al municipio e sulla passerella antistante sono stati posizionati i mezzi e alle 10:30 hanno partecipato alla Messa celebrata in Pieve. L’evento si è concluso a mezzogiorno.

Il responsabile del Gruppo comunale di Protezione Civile Piergiacomo Calvi ha spiegato: “Il nostro gruppo è nato 20 anni fa, è operativo sul territorio comunale e dell’Unione dei Comuni e conta su 40 volontari”. “In questi anni – ha proseguito – ci siamo adoperati in vari contesti, soprattutto incendio e alluvioni, e abbiamo la specializzazione dell’Anticendio boschivo (AIB). Inoltre svolgiamo attività di prevenzione e protezione connessi ai principali rischi”.

Il gruppo di Protezione Civile di Edolo dispone di 2 moduli AIB, trasportabili anche con l’elicottero in quota e sui luoghi di incendi e alluvioni, Pick up e Defender. “Nel corso degli anni – ha ricordato Piergiacomo Calvi – grazie al sostegno dell’Amministrazione comunale di Edolo e nel caso del Defender con un contributo di Regione Lombardia, abbiamo incrementato i mezzi a disposizione con una maggior potenzialità d’intervento”. “Fondamentale – ha concluso Calvi – è la collaborazione a tutti i livelli e i gruppo di Protezione Civile dei cinque Comuni che fanno parte dell’Unione delle Alpi Orobie sono in Rete, così da essere tempestivi nel rispondere alle richieste d’intervento”.

All’evento hanno partecipato oltre ai volontari del Gruppo di Protezione Civile, gli amministratori locali, con in testa il sindaco Luca Masneri, il vice Boninchi, gli assessori, i vigili del fuoco del distaccamento di Edolo, con il responsabile Paolo Manenti e i cittadini edolesi.

di A. Pa.