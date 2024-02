Edolo, infortunio al centro smistamento postale: ricoverato 60enne

giovedì, 22 febbraio 2024

Edolo (Brescia) – Infortunio sul lavoro al centro smistamento postale di Edolo. Un dipendente delle Poste 60enne ha riportato traumi e sul posto sono giunti l’equipe medica del 118 con l’automedica dall’ospedale di Edolo, l’elisoccorso dalla centrale di Sondrio, i carabinieri della locale Stazione e i tecnici di Ats della Montagna.

Il 60enne è stata stabilizzato sul posto e con l’elisoccorso trasportato in codice giallo all’ospedale Morelli di Sondalo (Sondrio). Sono in corso indagini dai carabinieri e di Ats della Montagna per ricostruire la dinamica dell’infortunio e se erano in essere le misure di sicurezza.