Edolo, giornata dell’eleganza all’istituto Meneghini

martedì, 21 dicembre 2021

Edolo – Seconda giornata del “Fashion Days” al Meneghini di Edolo (Brescia). La giornata odierna è stata dedicata all’Eleganza e studenti: insegnanti e personale dell’istituto di Edolo si sono presentati “tirati a lucido come ad una cerimonia”.

L’iniziativa, articolata su tre giornate e che si concluderà domani – mercoledì 22 dicembre – è stata proposta dai rappresentanti del Consiglio d’Istituto, in particolare Fabrizio Marchetti, Noemi Legena, Davide Bontempi e Anna Patarini, in rappresentanza degli studenti licei Scientifico e Sportivo, Economico e Forestale.

“Durante un incontro – spiegano gli studenti Fabrizio Marchetti e Noemi Legena – ci è venuta un’idea per vivere insieme e con un’esperienza che poteva farci crescere con un forte senso di appartenenza; l’abbiamo proposta e adesso in questi tre giorni c’è un’atmosfera speciale nella nostra scuola”.

“Di fatto – aggiungono – abbiamo dato un tocco in più alla nostra vita di studenti e abbiamo posto le condizioni necessarie per una scuola che restituisca spazi, tempi di relazione e luoghi per apprendere”.

Oggi gli studenti sono arrivati a scuola con abiti eleganti, c’è chi indossava per la prima volta la cravatta, chi ha puntato su abito da cerimonia.

Tutti gli studenti, ma anche insegnanti e personale della scuola indossavano abiti diversi dai soliti e tutti erano eleganti. “L’intento – conclude i due rappresentanti degli studenti – è nello spirito di aggregazione e non è da considerare come distrazione”.

In queste giornate al Meneghini – come evidenziano i quattro rappresentanti degli studenti – viene riaffermato il valore dell’apprendimento a scuola, per una scuola aperta, coesa ed inclusiva, quale luogo di formazione della persona, del cittadino, dello studente, coniugando identità a socialità ed apprendimento.

Domani la chiusura con la giornata a tema natalizio e nell’ultima ora di lezione, nelle singole classi, ci sarà un momento di saluto conviviale nel rispetto delle norme anti Covid.