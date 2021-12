Edolo e la Valle Camonica alla giornata Internazionale della Montagna

sabato, 11 dicembre 2021

Edolo – Alla giornata Internazionale della Montagna 2021 la Valle Camonica era rappresentato da Luca Masneri, sindaco di Edolo (Brescia) e coordinatore del Tavolo Tecnico Nazionale della Montagna. Il primo cittadino di Edolo ha partecipato alla cerimonia presso il Palazzo del Quirinale alla presenza del presidente Sergio Mattarella, del direttore generale della FAO, QU Dongyu, del ministro Mariastella Gelmini, dei massimi vertici delle istituzioni e di esponenti di associazioni ed enti legati alla montagna.

“Voglio ringraziare – afferma Luca Masneri – il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per aver portato i temi della montagna all’attenzione dei vertici dello Stato, il Ministro Gelmini per la velocità impressa alle politiche per la montagna e a tutti i membri del Tavolo Tecnico Nazionale della Montagna per il grandissimo ed intenso lavoro che stiamo producendo su temi vitali per la montagna”. “La giornata Internazionale della Montagna – conclude Masneri – è soprattutto la nostra festa, di chi resiste e non si arrende, di chi vuole vedere i propri figli crescere tra le nostre montagne e respirare il loro profumo, profumo che significa libertà”.