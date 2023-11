Edolo, consegnate 54 medaglie d’onore ai familiari di ex internati

domenica, 5 novembre 2023

Edolo (Brescia) – Sono state consegnate in mattinata a Edolo (Brescia) le medaglie d’onore ai familiari di 54 ex internati militari italiani nei lager nazisti, alla presenza del prefetto di Brescia, Maria Rosaria Laganà e della presidente Anei Anna Maria Sambuco.

Il Prefetto di Brescia, Maria Rosaria Laganà, ha sottolineato durante i saluti quanto sia importante in questo momento storico fare memoria. “Mai come in questo periodo bisogna ricordare le tappe della nostra storia che ci hanno portato fino a oggi in una società che vive pacificamente e in maniera solidale, nonostante si sia ancora oggi circondati da paesi che vivono in situazioni conflitto in cui alla fine è la popolazione civile che ne paga le conseguenze. Coloro che hanno affrontato il sacrificio della prostrazioni fisiche e psicologiche vanno ammirati per il grande rigore morale per l’assenza di sentimenti di commiserazione o di vendetta, questo è l’insegnamento più grande che ci hanno trasmesso”

La presedente ANEI, Anna Maria Sambuco, ha parlato dell’enorme importanza del ricordare questi nostri fratelli che ci hanno tramandato la sofferenza dell’internamento; della forza che oggi questo ricordo ci deve trasmettere, forza da trasmettere alle future generazioni perché il riconoscere quello che è stato è dare vero valore al sacrificio dei nostri cari.

Il sindaco Luca Masneri ha sottolineato come nella giornata delle Forze Armate, sia doveroso ringraziare tutti i militari per ciò che oggi fanno per la collettività. Grazie a Anei Valle Camonica per aver censito i 113 internati militari del comune di Edolo di cui 7 non sono più tornati alle loro case. “La cerimonia di oggi ha il significato di una ricongiunzione col passato della nostra comunità, abbiamo il dovere di ricordare perché ciò che dimentichiamo può tornare. Lo vediamo in questi anni con il ritorno della guerra nel nostro continente, gli avvenimenti del Medioriente: troppo spesso utilizzo delle armi non risolve i conflitti, bisogna combattere non con le armi, ma con la forza dei nostri valori e dei principi di fraternità universale che devono farci dire che esiste sempre una soluzione al conflitto, questo è e sarà il compito delle istituzioni” . Dei 113 gli internati di Edolo, 7 non sono mai più tornati e due sono morti appena tornati.

VIDEO



VIDEO



La cerimonia si è svolta all’auditorium Don Bosco, alla presenza dei familiari dei premiati, dei sindaci con persone che hanno ottenuto il riconoscimento e autorità militari, in particolare Gian Battista Pasquini (Sonico), Diego Carli (Incudine), Giovanni Ghirardi (Malonno), Sergio Mattioli (Braone), Alessandro Panteghini (Breno), quindi gli assessori di Corteno Golgi, Niardo, Cividate Camuno, Darfo Boario e Pisogne, il consigliere delegato della Provincia di Brescia Paolo Fontana, l’assessore regionale Simona Tironi, i parlamenti bresciani Simona Bordonali e Maurizio Casasco e don Dario Vitali che ha benedetto le medaglie d’onore.

Presenti gli alunni dell’Ic di Edolo, guidati dal dirigente scolastico Giacomina Andreoli, il dirigente scolastico del Meneghini Raffaella Zanardini, le associazioni degli alpini, con il presidente della sezione camuna Ciro Ballardini, il capogruppo di Edolo Egidio Masneri, il comandante della Compagnia carabinieri di Breno, capitano Yuri Abbate, il comandante dei carabinieri Forestali Carmine La Selva, il responsabile dei vigili del fuoco di Edolo Paolo Manenti e le associazioni combattenti e del paese.

Il momento più significativo della cerimonia è stata la consegna delle medaglie ai familiari degli ex internati con i sindaci dei rispettivi paesi al loro fianco.

Gli insigniti

Pietro Arzaroli, Edolo

Mario Bardella, Edolo

Luigi Domenico Basioli, Edolo

Giacinto Bassanesi, Edolo

Martino Bassi, Niardo

Antonio Bezzi, Edolo

Luigi Bezzi, Edolo

Giacomo Brangi, Corteno Golgi

Valentino Calvi, Corteno Golgi

Angelo Comensoli, Edolo

Emilio Comensoli, Edolo

Natale Comensoli, Edolo

Valentino Comensoli, Edolo

Giacomo Cretti, Cividate Camuno

Giovanni Battista Dolcera, Edolo

Amadio Festa, Edolo

Climaco Festa, Edolo

Mario Festa, Pian Camuno

Bortolo Fioletti, Nave

Giacomo Fioletti, Brescia

Giovanni Forchini, Edolo

Alberto Gazzoli, Edolo

Gaetano Gazzoli, Edolo

Giovan Maria Gazzoli, Edolo

Martino Gelfi, Camuno

Giulio Giudici, Edolo

Michele Grassi, Sonico

Amedeo Laini, Pisogne

Mario Lambrucchi, Malonno

Giovanni Magri, Darfo Boario Terme

Giovanni Moles, Edolo

Giuseppe Moles, Edolo

Pietro Antonio Moles, Edolo

Aldo Adamo Mosconi, Edolo

Alessandro Bortolo Pecorelli, Edolo

Attilio Pedrotti, Edolo

Battista Perlotti, Edolo

Giuseppe Perlotti, Edolo

Bortolo Pezzoni, Pian Camuno

Giov Battista Piloni, Edolo

Giovanni Battista Piloni, Edolo

Giuseppe Piloni, Edolo

Stefano Piloni, Edolo

Luigi Giuseppe Ramus, Edolo

Mario Ramus, Edolo

Stefano Richini, Cividate Camuno

Angelo Rossetto, Braone

Battista Sacristani, Incudine

Egidio Salvini, Darfo Boario Terme

Edmondo Simoncini, Edolo

Guerrino Egidio Sterle, Edolo

Giuseppe Tevini, Edolo

Emilio Togni, Edolo

Michele Vitali, Edolo.

di Angelo Panzeri