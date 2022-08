Edolo: cerimonia degli alpini a Mola, festa con Ugo Balzari

sabato, 27 agosto 2022

Edolo – A Mola di Edolo (Brescia) gli alpini festeggiano Ugo Balzari, che taglia il traguardo del secolo.

Ugo Balzari, ultimo reduce del Battaglione Edolo ad aver combattuto la Battaglia di Nikolajewka, è nato nel 1922, milanese d’origine, non ha mai scordato al Valle Camonica ed ha un forte legame con Edolo: Ugo Balzari, ingegnere, nel maggio 1942 diventò alpino, e fu mandato prima a Edolo, poi a Torino, quindi partecipò alla campagna di Russia, dove, dal 17 al 26 gennaio 1943, con le truppe italiane, percorse a piedi 260 chilometri, a 40 gradi sottozero.

Quello di domani – domenica 28 agosto – sarà un momento importante per le penne nere e per l’intera Valle Camonica, il tributo a chi ha combattuto per la pace e la libertà.

La cerimonia nella chiesetta di Mola, per festeggiare Ugo Balzari e in ricordo dei caduti del Battaglione Edolo e del Beato don Gnocchi, è stata promossa dal gruppo alpini di Edolo in collaborazione con la parrocchia Santa Maria Nascente e il Comune di Edolo.

Il programma: alle 9:30 ammassamento davanti al rifugio, alle 10 la sfilata e alle 10.30 l’alzabandiera, il momento istituzionale e il saluto delle autorità. Alle 11 la Santa Messa celebrata da don Claudio Sarotti e don Luca Danesi, che sarà accompagnata dalla Banda San Lorenzo di Sonico. Al termine il rancio alpino al rifugio e i festeggiamenti del 100° compleanno di Ugo Balzari.