Edolo: all’istituto Meneghini l’orario scolastico sperimentale

lunedì, 5 dicembre 2022

Edolo (Brescia) – All‘istituto Meneghini di Edolo (Brescia) è stato introdotto da tre settimane un orario scolastico sperimentale: nella giornata di lunedì è strutturato su moduli orari di 50 minuti, fatta eccezione per la prima ora che è rimasta di 60 minuti. L’organizzazione oraria, sperimentale fino al termine di dicembre 2022 è così articolata: indirizzi liceali dalle 7:45 alle 13:05; indirizzi tecnici e professionali dalle 7:45 alle 12:05, con una pausa di 35 minuti e un rientro pomeridiano dalle 12:40 alle 15:10. L’orario scolastico per tutte le classi dal martedì al venerdì è su sei ore antimeridiane, dalle 7:45 alle 13:45. Per sola classe 1^CG è previsto un orario differenziato nella giornata di mercoledì, con cinque ore antimeridiane di 60 minuti (dalle 7:45 alle 12:45) ed un rientro pomeridiano di due ore dalle 13.30 alle 15.10.

“In questo anno scolastico – spiega la professoressa Raffaella Zanardini (nella foto), dirigente scolastico dell‘istituto Meneghini di Edolo – abbiamo introdotto alcune novità, partendo dall’orario delle lezioni articolato su cinque giorni, con un risparmio energetico e nelle ultime settimane abbiamo previsto in forma sperimentale l’orario modulare con lezioni di 50 minuti e il recupero dei minuti mancanti”. “Abbiamo indicato un tempo di questa fase sperimentale – aggiunge la professoressa Zanardini – e a fine dicembre tracceremo un quadro, valutando i risultati”.