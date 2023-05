Darfo Boario: dal 1° giugno riapre il parco delle Terme

giovedì, 18 maggio 2023

Darfo Boario Terme (Brescia) – Riapre il parco delle Terme di Darfo Boario (Brescia).

Il 1° giugno il parco termale riaprirà con una nuova gestione, affidata al Consorzio Thermae & Ski Vallecamonica, in accordo con il Comune. Il Parco delle Terme di Darfo Boario Terme tornerà fruibile.

Questo lo scopo principale che il Presidente del Consorzio Thermae & Ski Vallecamonica, Giacomo Pellegrinelli, si prefigge dopo aver raggiunto l’accordo con l’amministrazione comunale per l’affidamento della gestione del parco.

“L’acquisizione del Parco delle Terme da parte del Comune è stata un’operazione onerosa per l’amministrazione, ma con un importante valore strategico: lo scopo ultimo – afferma l’assessore Turismo Giuseppe Dadà – è sempre stato quello di farlo diventare piazza diffusa della città, un centro di aggregazione da vivere per cittadini e turisti.”

Dopo anni in cui il parco termale è stato subappaltato a privati, la gestione del Consorzio pone le basi per ricostruire un legame tra questo incantevole luogo e i suoi cittadini, a cui di fatto appartiene.

La riapertura del Parco delle Terme di Darfo Boario Terme è prevista per giovedì 1° giugno: l’ingresso sarà gratuito, avrà orario diurno e vuole essere un’occasione per vivere appieno tutto ciò che il parco termale può offrire.

“Il Parco, con tutte le manifestazioni che si organizzeranno, deve diventare elemento indistinto con la città che deve viverlo come parte integrante della sua vita quotidiana – continua l’assessore Dadà -. Per questo è previsto un accesso libero con un orario di apertura e chiusura e la realizzazione di attività commerciali e di spettacolo serali

degne della sua tradizione.”

L’apertura sarà solo l’inizio di un percorso di crescita e sviluppo del Parco: si è realizzata una struttura bar nello storico salone Liberty, per poi proseguire con la disponibilità del salone Igea per matrimoni, cene, eventi fino alla definizione di un ricco palinsesto di spettacoli.

Con il Consorzio è stata firmata ieri la Convenzione che lo legherà al Parco per il 2023, per poi arrivare ad una riflessione sull’esperienza vissuta e gestire la programmazione dei successivi anni.

“Il Consorzio Thermae & Ski Vallecamonica è pronto ad assumersi la responsabilità per mettere a disposizione tutta la professionalità dei suoi iscritti per una stagione nuova che non deluderà i cittadini – conclude il presidente Giacomo Pellegrinelli – “l’aperura libera e gratuita permetterà di vivere e di riscoprire il parco con tranquillità e serenità, godendo prossimamente anche di un servizio bar che sarà affidato ad un gestore competente che sarà scelto dopo una valutazione delle sue capacità”.