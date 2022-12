Danni del lockdown, fondi regionali per il trasporto pubblico lombardo: treni, bus e battelli, i fondi

giovedì, 8 dicembre 2022

Iseo – La Giunta regionale, su proposta dell’assessore a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, ha approvato la delibera che attribuisce oltre 125 milioni di euro di risorse ministeriali alle aziende del trasporto pubblico per la compensazione della ‘riduzione dei ricavi da tariffa’ a seguito delle decisioni adottate dalle istituzioni nel periodo di emergenza pandemica.

RISORSE PER L’EQUILIBRIO DEL SISTEMA TPL – “Si tratta di risorse necessarie – evidenzia l’assessore Terzi – per ristorare le aziende del Tpl che hanno subito gravi perdite durante l’emergenza covid. Le compensazioni dei mancati ricavi sono utili a garantire un equilibrio finanziario alle imprese del settore che erogano un servizio pubblico imprescindibile”.

DESTINATARI – Per Regione Lombardia le erogazioni avvengono direttamente a favore di Trenord per i servizi ferroviari e tramite le 6 Agenzie del Tpl e l’Autorità di Bacino dei laghi d’Iseo, Endine e Moro per i servizi autofilometrotranviari e lacuali. La delibera regionale prevede l’attribuzione di 125.141.569 euro, sulla base del decreto interministeriale n.289/2022, e il riparto di 104.602.296 euro, ovvero il 90% della cifra complessiva che rappresenta la quota subito erogabile ai soggetti beneficiari. Mentre il restante 10% (pari a 20.539.272 euro) potrà essere riconosciuto solo a seguito della conclusione, da parte degli enti affidanti, delle verifiche di non sovracompensazione previste dalla normativa di settore.

Con questi 125 milioni, sale dunque a 205 milioni il totale delle risorse assegnate dallo Stato alla Lombardia a copertura dei mancati ricavi 2021.

IL RIPARTO – Di seguito il riparto delle risorse per mancati ricavi 2021 tra i soggetti beneficiari, di cui la delibera consentirà l’anticipazione (104,6 milioni di euro). I criteri di riparto a favore dei singoli beneficiari sono stati stabiliti dal Ministero.

– Agenzia Tpl di Bergamo: 4.070.091 euro.

– Agenzia Tpl di Brescia: 5.799.213 euro.

– Agenzia Tpl Como-Lecco-Varese: 5.255.393 euro.

– Agenzia Tpl Città metropolitana di Milano-Monza-Lodi-Pavia: 51.261.773 euro.

– Agenzia Tpl di Cremona-Mantova: 2.024.696 euro.

– Agenzia Tpl di Sondrio: 321.244 euro.

– Servizio ferroviario Trenord: 35.618.175 euro.

– Autorità di Bacino lacuale dei Laghi d’Iseo, Endine e Moro: 251.708 euro.