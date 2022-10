Dalla Regione 168mila euro ai vigili del fuoco della Valle Camonica

giovedì, 6 ottobre 2022

Milano – Sono stati pubblicati oggi sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) i contributi assegnati alle organizzazioni e associazioni che sostengono dei vigili del fuoco volontari della Lombardia per il rinnovo e l’acquisto di dotazioni, attrezzature e mezzi dei rispettivi distaccamenti. Al bando biennale indetto da Regione Lombardia sono stati ammessi 58 distaccamenti su 60 presenti in Lombardia e due hanno presentato domanda in partenariato del contributo, con un finanziamento regionale complessivo di 2 milioni di euro.

Pioggia di contributi per i distaccamenti della Valle Camonica: 35.000 euro sono stati assegnati all’associazione vigili volontari di Darfo Boario, 40mila euro ai PompierdeBrè di Breno, 34.075 euro all’associazione “Amici vigili del fuoco 1890” di Edolo, 34.152 euro all’associazione “Amici dei vigili del fuoco” di Vezza d’Oglio e 35mila euro all’associazione “Amici vigili del fuoco” di Ponte di Legno. Allargando lo sguardo alle realtà del Sebino: 34.461 euro agli “Amici dei Pompieri di Lovere e 33.854 euro agli “Amici dei vigili del fuoco volontari del Sebino” di Sale Marasino.

I contributi assegnati in provincia di Brescia

AMICI VIGILI DEL FUOCO BAGOLINO – 33.550 euro

POMPIER DE BRE BRENO – 40.0000

AMICI VIGILI DEL FUOCO DI CHIARI 34.223

SOSTENITORI VIGILI DEL FUOCO CUNETTONE DI SALO’ – 33.585

VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI DARFO – 35.000

AMICI DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI DESENZANO DEL GARDA – 23.222

AMICI VIGILI DEL FUOCO EDOLO 1890 ONLUS – 34.075

SOSTENITORI VIGILI DEL FUOCO LUMEZZANE – 34.078

AMICI DEI POMPIERI DI ORZINUOVI – 35.000

SOSTENITORI VIGILI DEL FUOCO DELLE COLLINE BRESCIANE ORIENTALI – PAITONE – 35.000

POMPIERI DI PALAZZOLO SULL’OGLIO 1883 – 40.406

AMICI VIGILI DEL FUOCO DI PONTE DI LEGNO ODV – 35.000

AMICI DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DEL SEBINO SALE MARASINO – 33.854

AMICI DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI SALO’ – 33.626

AMICI DEI VIGILI DEL FUOCO DI VEROLANUOVA – 33.576

AMICI DEI VIGILI DEL FUOCO VESTONE – 34.431

AMICI DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI VEZZA D’OGLIO – 34.152

L’obiettivo – indicato nel bando regionale sul biennio 2022-2023 – è migliorare le condizioni funzionali delle sedi e di sicurezza operativa del personale dei distaccamenti volontari dei vigili del fuoco, finanziando l’acquisizione di mezzi e dotazioni tecniche indispensabili per il corretto svolgimento delle mansioni attribuite. I contributi sono stati assegnati in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato che hanno, tra le finalità statutarie, il sostegno ad un distaccamento volontario dei vigili del fuoco presenti in Lombardia.