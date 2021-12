Da sabato assicurazione obbligatoria e nuove norme per sciare

mercoledì, 29 dicembre 2021

Edolo – Non solo mascherine e distanziamento per la stagione sugli impianti di risalita, arriva anche l’assicurazione obbligatoria a partire dal nuovo anno. Da Sabato 1 Gennaio sarà obbligatorio per tutti gli sciatori dotarsi di un polizza assicurativa che copra la responsabilità civile verso terzi. Per chi è sorpreso senza assicurazione è prevista una sanzione, oltre al ritiro dello skipass. La normativa fa parte della revisione del codice della Sicurezza in Montagna, che a partire dalla stessa data obbliga, tra l’altro, tutti i minorenni a indossare il casco e impone agli sciatori il divieto di consumare alcolici, oltre ad aggiungere normative sui controlli sulle piste e in relazione ai limiti di velocità.