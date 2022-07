Da Regione Lombardia due milioni di euro ai vigili del fuoco volontari

venerdì, 15 luglio 2022

Brescia (Ch.Pa) – Regione Lombardia ha stabilito i parametri per l’assegnazione dei contributi per l’acquisto di nuovi mezzi e nuove dotazioni tecniche ai distaccamenti volontari dei Vigili del Fuoco. Dal 20 luglio al 30 agosto si potranno presentare le domande per beneficiare delle risorse regionali. I contribuiti in questione sono 2 milioni di euro. Già negli scorsi anni sono stati assegnanti contributi importanti da Regione Lombardia ai distaccamenti dei vigili del fuoco della Valle Camonica.

Floriano Massardi, consigliere regionale e vicecapogruppo Lega, sottolinea: “La dotazione finanziaria ammonta a 2 milioni di euro e i contributi a fondo perduto sono pari al 100% delle spese ammissibili, fino a un massimo di 50mila euro per richiesta. I beneficiari sono le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), Associazioni di promozione sociale (APS) e Organizzazioni di volontariato (ODV) che abbiano, tra le finalità statutarie, il sostegno a un distaccamento volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco presente sul territorio e regolarmente iscritto all’elenco regionale”. Il consigliere regionale conclude il suo discorso commenta: “Questo accordo prosegue l’impegno di Regione Lombardia, anche per i prossimi anni, nel migliorare le condizioni operative del personale del distaccamento dei Vigili del Fuoco. Un sostegno concreto ai 1.830 Vigili del fuoco volontari dislocati in ben 73 distaccamenti dei Comandi provinciali, risorse indispensabili nel garantire la sicurezza, una dotazione efficiente e una corretta gestione delle situazioni emergenziali che Regione Lombardia continua a sostenere per una presenza sempre più capillare su tutto il territorio”.