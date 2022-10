Da domani Saviore dell’Adamello resta senza medico di base

domenica, 16 ottobre 2022

Saviore dell’Adamello (Brescia) – Il 16o (Brescia) ha rassegnato le dimissioni e cesserà il servizio da domani – lunedì 17 ottobre – creando inevitabili disagi ai suoi ormai ex pazienti. La comunicazione è arrivata negli ultimi giorni e i pazienti e la stessa amministrazione comunale sono stati colti di sorpresa. Il sindaco Serena Morgani si è già attivata con Ats della Montagna per avere un sostituto in tempi brevi e l’assegnazione di un nuovo medico di base. Nel frattempo i pazienti che rimarranno senza medico di base potranno rivolgersi ad altri medici, con attività nei paesi limitrofi e della Valle Camonica, senza alcun esborso economico.

In Valle Camonica c’è carenza di medici di base, negli scorsi mesi a far la voce grossa erano stati gli abitanti di Demo, frazione di Berzo Demo, che hanno poi ottenuto il servizio medico di base con una copertura minima.