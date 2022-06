Domani riapre la linea ferroviaria da Cedegolo a Edolo

sabato, 11 giugno 2022

Cedegolo – Con l’orario estivo di Trenord, che entra in vigore nella giornata di domani – domenica 12 giugno, riapre la linea ferroviaria tra Cedegolo (Brescia) ed Edolo (Brescia). La tratta è interrotta dalla prima ore dello scorso 1 dicembre, quando la caduta di massi ha provocato il deragliamento di un convoglio con a bordo dodici persone.

Da quel giorno la linea ferroviaria Brescia- Iseo-Breno-Edolo è interrotta all’altezza di Cedegolo. Ora – dopo mesi tra ritardi nei lavori di ripristino e disagi per gli utenti che hanno utilizzato i bus sostitutivi tra Edolo e Cedegolo – le opere di sistemazione, messa in sicurezza e rifacimento della volta di una galleria sono state concluse e la linea ferroviaria è pronta per la riapertura. Così da domani gli utenti della linea ferroviaria della Valle Camonica potranno raggiungere Edolo in treno.