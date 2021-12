Covid: primi quattro casi di variante Omicron in Valle Camonica

giovedì, 23 dicembre 2021

Esine – Rilevati i primi quattro casi della variante Omicron in Valle Camonica. Nell’ambito del costante lavoro di tracciamento della diffusione delle varianti del Covid sul territorio camuno, compiuto dal laboratorio analisi dell’ASST della Valcamonica, è emerso come nella giornata di ieri, su 62 tamponi positivi inviati il 21 dicembre per la genotipizzazione presso l’Istituto Zooprofilattico di Brescia, quattro tamponi siano risultati positivi alla variante Omicron.

Ai fini di un costante monitoraggio i ta mponi positivi rilevati dal laboratorio analisi di Esine (Brescia) vengono inviati due volte a settimana presso l’Istituto di Brescia: in data odierna sono stati inviati 32 campioni.

Nel quadro del sinergico e complessivo impegno che il sistema sanitario regionale sta ampiamente profondendo in questa ulteriore fase pandemica, conformemente alle indicazioni fornite, il presidio ospedaliero di Esine, in coerenza con l’evolversi della situazione epidemiologica, ha attivato specifiche misure organizzative e gestionali, sempre nel rispetto delle prescrizioni nazionali e regionali. Ciò anche tramite la messa a disposizione di posti letto per pazienti Covid, attualmente individuati presso una porzione delle aree di degenza del dipartimento di medicina.

Onde assicurare una efficace e pronta risposta alle possibili esigenze di cura sono messi a disposizione 20 posti letto per esigenze Covid. Allo stato risultano ricoverati 18 pazienti. Attualmente non è prevista l’attivazione di posti letto di terapia intensiva. E’ confermata la destinazione in via esclusiva del presidio ospedaliero di Edolo (Brescia) a pazienti non-Covid.