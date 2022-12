Cotonella festeggia 50 anni, Zannier: “Un riconoscimento economico ad ogni dipendente”

venerdì, 23 dicembre 2022

Sonico (Brescia) – Cotonella, una storia di qualità ed eccellenza lunga 50 anni. Azienda italiana leader dell’abbigliamento quotidiano e funzionale, Cotonella festeggia quest’anno il 50esimo anniversario dalla fondazione, completando il passaggio generazionale dal fondatore alla seconda generazione.

Ieri sera il centinaio di dipendenti si è ritrovato per la cena azienda, che ritorna dopo il periodo legato al Covid, e sotto l’albero si sono ritrovati – come comunicato da Marco Zannier (nella foto), amministratore delegato e presidente di Cotonella – un riconoscimento economico. “Abbiamo ripreso la tradizione delle cene aziendali – spiega Marco Zannier – e abbiamo voluto essere vicini ai dipendenti in un momento difficile, per il caro bollette, con un riconoscimento”.

LA STORIA – L’azienda, fondata nel 1972 a Edolo (Brescia), durante questi anni ha saputo evolversi, aprendosi anche a esperienze dal respiro internazionale senza mai abbandonare il radicamento con il territorio molto caro alla famiglia Zannier, dal quale l’azienda ha saputo trarne i valori che tuttora ispirano le strategie aziendali.

Dai primi laboratori creati in Valle Camonica alla distribuzione nel mercato italiano, fino alla creazione del primo stabilimento produttivo, la società è cresciuta sempre di più dando vita ad una strategia multicanale e distribuendo i propri prodotti attraverso una rete di grossisti, negozi al dettaglio, grande distribuzione, e-commerce, outlet, oltre ad una crescente presenza nei mercati internazionali.

IL DNA DELL’AZIENDA – Cotonella offre ai suoi clienti capi pratici e versatili e ha fatto del comfort, della semplicità e dell’inclusività i propri punti di forza. In questi ultimi anni il marchio si è impegnato per garantire un’offerta sempre più in linea con i cambiamenti delle mode e delle preferenze dei consumatori e dei mercati.

Questi princìpi oggi continuano ad essere molto attuali. Questo ha permesso a Cotonella di evolversi attualizzando la propria offerta e di mantenere fede al suo DNA. Nell’ultimo anno, infatti, è stata implementata una sostanziale revisione delle proprie linee di prodotto supportata dalla nuova campagna di comunicazione “Benvenuti nella Cotton Zone”, per rispondere alle esigenze delle donne che amano sentirsi a proprio agio e non rinunciano a farsi avvolgere da una sensazione di benessere, fatta di cotone e freschezza. Inoltre, l’impegno di Cotonella verso un racconto autentico e distinguibile che fa leva su valori concreti e attuali, come la body positivity, il cocooning, la naturalezza e l’inclusività riportano alla sua mission.

Un impegno che è possibile ritrovare nel design dei capi, nella scelta dei materiali, delle lavorazioni e nell’innovazione. Il cotone, materia prima d’elezione per i capi Cotonella, e il comfort sono i valori storici e riconosciuti di questo marchio, che non ha mai smesso di innovare e fare ricerca su tessuti, tecniche di lavorazione e proprietà del prodotto, come il tassello di cotone biologico 100% negli slip, il cotone makò in maglieria e la tecnologia con finiture ultrapiatte e taglio al vivo. Per tutte queste ragioni il “Made By Cotone lla” è oggi sinonimo di qualità e di eccellenza.

Cotonella compie i suoi primi 50 anni, ma non li dimostra e grazie alle continue innovazioni apportate nel tempo, l’azienda dimostra di possedere energia e grande vitalità che si traduce in una moltitudine di progetti, anche nell’ambito della Social Responsibility (tema da sempre molto caro all’azienda), che le permettono di guardare ai prossimi 50 anni con fiducia ed entusiasmo.

“La politica aziendale di Cotonella si caratterizza da sempre per una profonda vocazione alla qualità, un’attenzione e una cura che coinvolgono tutti gli ambiti d’azione dell’azienda: dalla produzione, alla distribuzione, alla commercializzazione del prodotto, al rapporto con il consumatore finale. Questi valori sono sintetizzati nella cura con la quale Cotonella produce i propri capi tanto da farne una vera e propria filosofia aziendale che si esprime nell’attenzione costante dell’azienda verso le esigenze dei consumatori” afferma Marco Zannier, amministratore delegato e presidente di Cotonella Spa .

LA FAMIGLIA ZANNIER – Cotonella è stata fondata da Maurizio Zannier nel 1972 a Edolo. La mission dell’azienda è offrire prodotti di intimo, maglieria e pigiameria che facciano sentire bene chi li indossa, ad un prezzo accessibile. Comfort, tessuti naturali, design semplici e versatili, taglie inclusive: questo è ciò che Cotonella si impegna ad offrire e ciò che i consumatori apprezzano di più.

La qualità dei tessuti è la priorità. Per questo ogni capo è sottoposto a 54 controlli. Le materie prime vengono scelte accuratamente affinché soddisfino gli standard e permettano di realizzare prodotti finiti di cui essere orgogliosi. Cotonella tutela la salute ed il benessere dei suoi consumatori svolgendo analisi sulla traspirabilità dei tessuti, la resistenza al lavaggio, la solidità dei colori e soprattutto la totale assenza di sostanze nocive, con sistema di certificazione OEKO TEX®.