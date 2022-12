Corteno Golgi: un calendario ricco di eventi in onore del Premio Nobel Camillo Golgi

giovedì, 1 dicembre 2022

Corteno Golgi (Brescia) – Il primo evento si svolgerà sabato 3 dicembre: un viaggio che accompagnerà i Cortenesi in una gita a Pavia alla scoperta dei luoghi di Camillo Golgi. In particolare ci sarà una visita al Museo Golgi, al Museo per la storia dell’Università di Pavia e al Museo di storia naturale Kosmos, a seguire incontro con il Direttore del Museo Golgi prof. Paolo Mazzarello e alcuni discendenti della famiglia Golgi.

Il 5 dicembre i bambini “grandi” della scuola dell’Infanzia visiteranno il Museo Golgi, a completamento di un percorso alla scoperta della figura del Golgi svolto con le loro maestre.

Dal 7 dicembre 2022 al 7 gennaio 2023 sarà possibile visitare l’esposizione dei lavori svolti dai bambini della scuola primaria presso il Museo Camillo Golgi di Corteno Golgi

Orari di apertura della mostra:

tutti i mercoledì dalle ore 16.00-18.00

tutti i sabati dalle 10.00-12.00

07 dicembre in occasione della manifestazione “Passi di luce” dalle 20.30 alle 22.

Sabato 10 dicembre ore 10.00-12.00

Venerdì 30 dicembre in occasione del Brindisi di fine anno dalle 16 alle 18.

Il 10 dicembre l’intera giornata sarà dedicata alla figura dell’illustre scienziato dalle ore 10.00 alle ore 12.00 sarà possibile visitare gratuitamente il Museo Golgi. Alle ore 16 incontro con la

FONDAZIONE CAMILLO GOLGI PER LA RICERCA BIOMEDICA Presso il Palazzo Comunale di Corteno Golgi – Sala Consiliare. Ad intervenire saranno il Presidente della Fondazione Golgi Prof. Enrico Agabiti Rosei Professore Emerito di Medicina Interna Università di Brescia e la D.ssa Laura Dotta, Ricercatore Clinica Pediatrica Università degli Studi di Brescia, ASST Spedali Civili di Brescia con un intervento sulle Malattie rare dell’immunità: le sfide della ricerca a cura. Al termine verranno consegnate le borse di studio agli studenti meritevoli di Corteno Golgi. Incontro a partecipazione libera, sia in presenza, sia in diretta streaming tramite la pagina Facebook del Comune di Corteno Golgi.

Per info chiamare i n. 3474181054/3408959524

www.comune.corteno-golgi.bs.it www.museogolgi.it