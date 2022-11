Corteno Golgi punta su prevenzione e sostegno sociale

lunedì, 21 novembre 2022

Corteno Golgi (Brescia) – Non bisogna essere super eroi per salvare una vita. Con questo motto l’Amministrazione comunale di Corteno Golgi (Brescia), in collaborazione con la Pro Loco promuovono una serie di corsi gratuiti di aggiornamento, corsi base sull’utilizzo del defibrillatore e una serata informativa sulle tecniche di disostruzione pediatrica.

L’obiettivo, ambizioso, è formare il maggior numero di persone possibile per far sì che, in caso di emergenza, ci sia sempre qualcuno capace di utilizzare le manovre salvavita.

I corsi, completamente gratuiti, sono tenuti da istruttori di Croce Rossa Italiana e al termine rilasceranno l’attestato di Blsd – Rianimazione cardiopolmonare di base e defibrillazione precoce – operatore laico.

Il calendario dei corsi è il seguente:

– Aggiornamento BLSD Sabato 26 Novembre dalle ore 9 alle ore 12.30

– Aggiornamento BLSD Sabato 17 Dicembre dalle ore 14:30 alle ore 18

– Corso Base BLSD Sabato 14 Gennaio 2023 dalle ore 14 alle ore 18:30

I corsi si svolgeranno nella sala consigliare del Comune di Corteno Golgi per l’accesso è necessaria l’iscrizione tramite il link : https://bit.ly/3UqYAym

Mentre, sempre in sala consiliare, venerdì 2 dicembre alle ore 21.00 si svolgerà la serata informativa sulla disostruzione pediatrica sempre tenuta da istruttori di Croce Rossa Italiana.

Sempre nell’ottica della promozione e del sostegno sociale il 26 novembre sarà dedicato al ricordo delle Donne vittime di violenza e al divulgare la prevenzione al tumore alla prostata e alla salute mentale attraverso il movimento Movember. Questo avverrà in due momenti distinti: il primo alle 15 in piazza Venturini, dove in diretta con altri comuni di Italia, l’amministrazione comunale e i cittadini attraverso un Flash Mob inaugureranno La panchina rossa per dire NO alla violenza. Un progetto promosso dall’Associazione Scarpetta Rossa nata con l’obiettivo di aiutare concretamente le donne che subiscono violenze e maltrattamenti. La panchine installate non solo un simbolo della lotta contro la violenza sulle donne, ma diventano strumento di pubblica utilità, apponendo una targhetta o una scritta riportante i contatti mail e telefonici dell’associazione Scarpetta Rossa aps e della Rete Antiviolenza di Valle Camonica.

Il secondo appuntamento è previsto nella serata di sabato 26 Novembre dove in collaborazione con il Movember Valle Camonica e il Rugby Valle Camonica è stata organizzata una cena sociale presso il Birracolo di Corteno Golgi. Una serata di raccolta fondi a ritmo di musica, buon cibo, buona birra, tombolata con ricchi premi e possibilità di personalizzazione delle magliette Movember 22. ( per info ROBY 380 329 4852). Il ricavato della serata verrà devoluto al Movimento benefico che supporta il Movember per la ricerca e la prevenzione per alcune patologie che colpiscono in particolare gli uomini, come il cancro alla prostata e salute mentale. Importante ricordare che per tutto il mese di Novembre sarà possibile sottoporsi a visite gratuite al poliambulatorio Vitae Darfo Boario Terme info 0364529885.