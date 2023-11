Corteno Golgi: incendio distrugge i tetti di villette a schiera

mercoledì, 8 novembre 2023

Corteno Golgi (Brescia) – Incendio nella notte in un complesso di villette a schiera a San Pietro di Corteno Golgi (Brescia), al confine con Aprica (Sondrio): poco dopo le 2 è stato lanciato l’allarme e sul posto – in via Valeriana – sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Edolo, Vezza d’Oglio, Aprica, Tirano e Sondrio.

I pompieri hanno lavorato fino alla 7.30 di stamani per domare le fiamme, quindi bonficare e mettere in sicurezza le villette a schiera, quasi tutte di turisti. Non ci sono feriti. Sono andati distrutti tetti e sottotetti e nella giornata odierna ci sarà una verifica dei tecnici per quantificare i danni. Nel frattempo sono in corso accertamenti per chiarire le cause che hanno provocato l’incendio.

di Ch. P.