Corteno Golgi, una settimana di eventi con la Summer Fest 2022

venerdì, 12 agosto 2022

Corteno Golgi – Protagonisti dell’estate 2022 a Corteno Golgi saranno i sapori, le tradizioni e la cultura: molti gli eventi in programma promossi e organizzati dalla Pro Loco di Corteno Golgi.

Il primo appuntamento sarà il Ferragosto Cortenese. Domenica 14 agosto dalle ore 19 a farla da padrone saranno i pizzoccheri Valtellinesi fatti a mano, la serata sarà animata dall’arrivo di Mary Poppins per i più piccoli, mentre i più grandi si potranno divertire sulle note dei Luppolli Mannari. Protagonista della serata del 15 agosto dalle ore 19 il CUZ con la polenta, tradizionale piatto cortenese dalla particolare cottura. Si ballerà con la musica degli Alfalishort, mentre i più piccoli verranno incantanti dalla magia del fuoco con lo spettacolo Duleek dell’Elfo Sagitta. La serata si concluderà con il tradizionale spettacolo di fuochi d’artificio.

Il 16 Agosto spazio alle grandi orchestre presso il Campo Sportivo di Santicolo il CAI attende con la grande musica di Matteo Tarantino, lo stand gastronomico e animazione per i più piccoli.

Mercoledì 17 Agosto sarà il turno della Quiz Night, tante squadre, tante tastiere e un unico obiettivo arrivare in cima alla Piramide Quiz e vincere i premi. La serata sarà animata dall’irrefrenabile simpatia di Alberto Dimensione Musica. Durante la serata sarà possibile giocare alla tradizionale Tombola di Ferragosto che ha come primo premio lo Stagionale di Sci per la Stagione 22/23 offerto dal Comprensorio Aprica – Corteno Golgi.

Il 18 Agosto un tuffo nel passato, grazie alle rievocazioni di antichi arti e mestieri, esposizioni di prodotti artigianali ed enogastronomici camuni e valtellinesi. Questo evento proporrà animazione per bambini, che giocheranno con antichi giochi, assaggi di prodotti tipici, musica Folk con il gruppo Le Ratatüe, balli con Germano Melotti e i Balarì de l’Adamel. Non possono mancare le visite gratuite al Museo di Camillo Golgi. Per questa giornata è previsto un Bus Navetta gratuito per gli ospiti in Aprica e a San Pietro.

Il 20 Agosto si canta tutti insieme con il Tributo ai Miti della Musica, a salire sul palco di Piazza Venturini sarà la band I Cani Sciolti, che faranno vivere uno spettacolo emozionante con i più grandi successi dagli anni ’80 ad oggi.

Da fissare sull’agenda il 21 Agosto la rassegna Cori sotto le stelle. Nella splendida cornice della chiesetta di San Martino Franco del X° secolo, il Coro Ana di Vallecamonica diretto dal Maestro Francesco Gheza, presenterà l’opera dal titolo “L’Inno della Val Camonica” un viaggio tra canti e racconti sulla nascita dello stupendo inno camuno. Tutti gli eventi sono ad ingresso libero e al coperto.