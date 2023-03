Corteno Golgi e Petilla d’Aragòn unite dai Nobel Golgi e Ramón y Cajal

martedì, 21 marzo 2023

Corteno Golgi – Nella Casa Natale di Santiago Ramón y Cajal è stato firmato il patto di gemellaggio tra i comuni di Petilla D’Aragòn e Corteno Golgi che diedero i natali rispettivamente a Santiago Ramón y Cajal e Camillo Golgi, premi nobel per la medicina nel 1906.

A firmare il documento sono stati il Sindaco del borgo camuno Ilario Sabbadini e il primo cittadino del paese Spagnolo Florentino Aguas Arilla.

Alla cerimonia hanno partecipato le autorità del Governo di Navarra, la console onoraria d’Italia con stanza a Pamplona Luciana Schiavarelli, e i discendenti delle famiglie di Camillo Golgi e di Santiago Ramón y Cajal, che si sono scambiati un fraterno abbraccio mettendo una simbolica pietra sopra ai dissapori che i loro facoltosi antenati hanno avuto in passato.

A chiudere l’atto è stato Óscar Pérez Suárez, sindaco di Valdés borgo dell’Asturia che diede i natali ad un altro facoltoso premio Nobel Severo Ochoa. Non è stata una scelta dettata dal caso in quanto, in autunno, sarà ospite nel paese camuno per suggellare un nuovo gemellaggio.

Queste attività l’avvio del progetto della Rete Europea de Villas de Nobel che si pone come obiettivi:

– collegare paesi rurali Europei che hanno dato i natali ad un Premio Nobel

– valorizzare la figura di ciascun Premio Nobel attraverso la promozione congiunta di eventi di divulgazione scientifica, culturale, educativa e turistica

– generare e promuovere incontri sul turismo culturale basati sulla diffusione scientifica

– creare attività di promozione e sviluppo dell’ambiente rurale per combattere lo spopolamento

Al termine della cerimonia, come ringraziamento per l’ospitalità e come simbolo di fratellanza, è stata donata ad entrambi una scultura lignea rappresentante l’Orante: un simbolo emblematico della Valle Camonica che si ritrova spesso nelle incisioni rupestri camune. Così come nella preistoria i nostri antenati hanno lasciato segni nella roccia, così Golgi, Ochoa e Ramón y Cajal hanno lasciato dei segni indelebili nello sviluppo della neuroscienza e della medicina.