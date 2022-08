Coronavirus, i dati di Lombardia e Trentino

lunedì, 1 agosto 2022

Sondrio – 25 nuovi decessi con Coronavirus in Lombardia nelle ultime 24 ore. Continuano a diminuire i ricoverati nei reparti (-17). A fronte di 11.626 tamponi effettuati, sono 1.721 i nuovi positivi (14,8%).

I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 11.626, totale complessivo: 40.094.956

– i nuovi casi positivi: 1.721

– in terapia intensiva: 53 (+2)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 1.399 (-17)

– i decessi, totale complessivo: 41.584 (+25)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 524 di cui 252 a Milano città;

Bergamo: 166;

Brescia: 284;

Como: 63;

Cremona: 59;

Lecco: 29;

Lodi: 49;

Mantova: 81;

Monza e Brianza: 179;

Pavia: 135;

Sondrio: 11;

Varese: 53.

I NUMERI IN TRENTINO

Il bollettino odierno dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari relativo al Covid in Trentino riporta 117 nuovi contagi, mentre i pazienti i ricoverati sono 82 (-1) di cui 2 in rianimazione (dato stabile). Ieri infatti ci sono stati altri 6 ricoveri e 7 dimissioni.

Dei nuovi positivi, 115 sono stati rilevati dai test antigenici (637 quelli effettuati ieri) e i restanti 2 al molecolare (su 28 test effettuati), con la conferma di 2 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Distribuiti per fasce d’età, i nuovi contagi restituiscono questa situazione:

4 di 0-2 anni

1 di 3-5 anni

6 di 6-10 anni

6 di 11-13 anni

8 di 14-18 anni

26 di 19-39 anni

37 di 40-59 anni

11 di 60-69 anni

6 di 70-79 anni e

12 di 80 o più anni.

Il totale delle dosi di vaccino finora somministrate è pari a 1.241.208. Infine, 297 nuovi guariti portano il totale a 186.802.