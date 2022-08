Controlli dei carabinieri intensificati a Niardo e Braone

mercoledì, 3 agosto 2022

Niardo (Brescia) – Intensificati i servizi di controllo del territorio da parte dei carabinieri della Compagnia di Breno a Niardo (Brescia) e Braone (Brescia), i due paesi colpiti dall‘ondata di maltempo una settimana fa. I militari hanno avviato e rinforzato servizi di controllo dell’area interessata dall’alluvione con lo scopo di prevenire eventuali fenomeni di sciacallaggio in danno delle abitazioni evacuate e delle attività commerciali incustodite.

I militari, in particolar modo durante le ore serali e notturne, battono le strade e le zone anche più isolate al fine di verificare la presenza di soggetti sospetti e ispezionare gli ingressi delle abitazioni per accertarsi che tutto sia in regola.

Questi servizi, che vedono impegnate due o tre pattuglie per turno, sono stati attivati lo stesso giorno del disastro e proseguiranno per tutto il tempo necessario a consentire ai cittadini di poter rientrare nelle proprie abitazioni. L’obiettivo è quello di evitare che malintenzionati possano provare a rubare all’interno delle case o dei negozi.

L’invito che dai carabinieri viene rivolto ai cittadini di Braone e di Niardo è quello di contattare il 112 o la centrale operativa di Breno (telefono 0364/322800) per segnalare l’eventuale presenza di soggetti sospetti e consentire l’immediato intervento delle pattuglie impegnate in questi specifici servizi.