Consistenze: le opere dell’artista Daniele Piemontese esposte a Breno

venerdì, 12 agosto 2022

Breno (Brescia) – La rassegna “Consistenze“, allestita fino al 14 agosto in Sant’Antonio a Breno (Brescia) dall’artista camuno Daniele Piemontese, sta catturando l’attenzione di un vasto pubblico. “Consistenze“, che ha il patrocinio della Comunità Montana di Valle Camonica e Comune di Breno, è stata inaugurata da un incontro con l’artista e alla presenza del presidente della Comunità Montana, Sandro Bonomelli, amministratori locali e cittadini.

LA MOSTRA – I quadri di Daniele Piemontese – esposti in Sant’Antonio a Breno fino a domenica 14 agosto (apertura dalle 17 alle 21) – raccontano, racchiudono e rendono minimali i segni che ci circondano e che ci influenzano fino a farli percepire parte integrante fra noi. Nei suoi quadri Daniele Piemontese racconta le consistenze dei segni e le racconta in un apparentemente inaccessibile profondo nero. Poi – svela l’artista camuno – “sta a ciascuno di noi attribuire il colore che meglio ci rispecchia, partendo dal nostro cuore, fonte di tutto”.

Daniele Piemontese incide e scolpisce nella materia i segni quali possibili percorsi dell’uomo come impronte lasciate sulla Terra. La scelta del catrame come medium di elezione, attraverso l’uso del fuoco vivo, di strumenti arcaici e dell’uso consapevole della luce, complice indispensabile per rendere viva l’opera, rappresenta simbolicamente la sua esplorazione nell’essenza dell’animo umano, in quanto non si ferma alla superficie delle cose, ma cerca la complessità della vita in profondità.

L’ARTISTA – Nato a Breno 21 anni fa, Daniele Piemontese si è diplomato al Liceo Artistico di Lovere (Bergamo) e attualmente studente al primo anno all’Accademia di Brera a Milano. Nonostante la giovanissima età ha già al suo attivo la partecipazione a numerose mostre: nel 2017 e 2018 a Breno la prima e la seconda edizione della mostra intitolata “L’Amore e la ricerca delle proprie radici”; nel 2018 a Lovere la mostra “Continuità eroiche tra classico e moderno”; nel 2018 e 2019 due mostre a Costa Volpino a tema libero. Nell’estate del 2019 è finalista del Premio Il Segno 2019 ed espone alla Vi.P. Gallery Valcamonica. Nell’autunno 2019 propone una sua mini personale a Milano, alla Vi.P. Gallery Milano sul Naviglio Grande: “Primo piano su… cinque personalità a confronto nel segno dell’astrazione”, a cura di Virgilio Patarini. Dal settembre 2020 è uno dei venti artisti in permanenza alla Vi.P. Gallery Milano; nel 2021 a Breno mostra collettiva “Premio d’arte città di Breno” e a Brescia mostra collettiva “Natività” e ora a Breno la mostra personale “Consistenze”.

di C.P.

