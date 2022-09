Con Trenord il “Bonus trasporti” anche online: già erogati 30mila abbonamenti scontati

giovedì, 29 settembre 2022

Iseo – Lunghe code per il rinnovo degli abbonamenti Trenord negli ultimi giorni, complici le procedure per i beneficiari del Bonus Trasporti. Sono già 30mila quelli erogati dall’inizio di settembre da Trenord nelle biglietterie, a cui ora si aggiunge anche il canale online. Da ieri è infatti possibile utilizzare il Bonus per l’acquisto di abbonamenti anche sul sito trenord.it.

Trenord è l’unica azienda di trasporto che ha attivato due canali – fisico e online – per l’erogazione diretta del Bonus, con l’applicazione dello sconto contestualmente all’acquisto.

Per usufruire del Bonus online, i clienti devono accedere alla propria pagina personale su trenord.it e rinnovare o acquistare l’abbonamento desiderato. Al momento del pagamento, occorre selezionare come metodo “Bonus Trasporti” e inserire il codice coupon ottenuto sul portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Dopo l’inserimento, il sito trenord.it si collega automaticamente con quello del Ministero per verificare la regolarità del codice. In caso di esito positivo, sulla schermata di pagamento compare l’importo aggiornato, conteggiando lo sconto del Bonus.

Nel caso in cui il prezzo dell’abbonamento che si desidera acquistare sia superiore al valore del Bonus, è necessario indicare un secondo metodo di pagamento per la parte eccedente (Carte di credito, PayPal, Satispay, Scalapay).

Sul sito di Trenord è possibile richiedere il Bonus trasporti anche per le IVOL AGEVOLATE. Per usufruirne, entro il giorno 21 del mese è necessario pagare il bollettino postale ricevuto da Regione Lombardia, richiedere il Bonus sul portale del Ministero e inoltrare richiesta di rimborso sul sito trenord.it. La quota dovuta sarà riconosciuta da Trenord al cliente tramite bonifico.

Tutte le informazioni e le istruzioni su come ricevere il “Bonus Trasporti” sono disponibili sul sito Trenord: https://www.trenord.it/news/trenord-informa/notizie/bonus-trasporti-2022/