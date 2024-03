Collaborazione tra il Meneghini di Edolo e la Viasoccer LLC di Washington

martedì, 19 marzo 2024

Edolo (Brescia) – Dal Meneghini di Edolo alla Viasoccer LLC di Washington per avviare una collaborazione. Da ieri una delegazione del Meneghini, con il dirigente scolastico del Meneghini professoressa Raffaella Zanardini e due docenti di scienze motorie e discipline sportive del liceo scientifico sportivo, professori Elio Tamburrano e Antonio Ferreri è a Washington dove rimarranno fino al 24 marzo. Nel corso della settimana la delegazione Meneghini avrà una serie di incontri per porre le basi a una nuova importante collaborazione con la Viasoccer LLC: creare opportunità per gli studenti del Liceo Sportivo presso i campus sportivi americani.

“La Viasoccer LLC – sottolinea la professoressa Raffaella Zanardini – ha scelto il nostro istituto per le tante e importanti iniziative fino ad ora create sul territorio, per iniziare una nuova alleanza anche per i loro studenti”. “Riuscire a creare solide basi – conclude – sarà per me che dirigo questo istituto da ben 9 anni un altro importante traguardo proprio in vista del decennale della nascita del liceo scientifico sportivo unico nella provincia di Brescia”. Il decennale sarà festeggiato il 26 marzo con l’intitolazione dell’innovativo laboratorio sportivo ad Elena Fanchini.