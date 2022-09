Coabitare l’isola: convegno a Malegno su cura e gestione degli spazi

martedì, 6 settembre 2022

Malegno – “Coabitare l’isola. Spazio pubblico e cura dei luoghi” è il tema del convegno in programma venerdì 9 settembre, dalle 14:30 alle 17:30 presso la sala conferenza de “Il Melograno” di Malegno (Brescia).

Il 18 febbraio è stato aperto Il Melograno, Centro specialistico per l’età evolutiva, della Pia Fondazione di Malegno, realizzato con un progetto partecipato e condotto dal gruppo Wurmkos, in collaborazione con il Comune di Malegno e con la Comunità Montana di Valle Camonica, nell’ambito della rassegna di arte contemporanea aperto- art on the border.

In Coabitare l’isola, Wurmkos ha attivato un laboratorio permanente sul territorio, incentrato sull’ambiente domestico e sui luoghi dell’abitare negli spazi del futuro Centro, favorendo il dialogo e la co-progettazione tra il gruppo di artisti, i ragazzi e gli operatori della Pia Fondazione e nella fase finale con la collaborazione di artigiani e aziende locali.

In questo progetto c’è stata la trasformazione degli spazi tradizionali della cura in ambienti sempre più vicini all’abitazione domestica, stimolando la relazione tra le persone e lo spazio abitativo. Sono stati realizzati interventi a parete, oggetti di design ed è stato costruito un ambiente che favorisce l’immaginario, la percezione di sé e del proprio corpo.

Per raccontare questo progetto, i suoi protagonisti e i processi laboratoriali, è stato organizzato il convegno Coabitare l’isola. Spazio pubblico e cura dei luoghi, durante la manifestazione annuale del Festival Educante 2022 a Malegno.

Il convegno pone l’attenzione su una nuova concezione dei luoghi e degli ambienti di cura. Il tema coinvolge sempre più il mondo dell’arte, dell’architettura e le politiche a livello europeo, dove gli ambienti terapeutici vengono intesi come luoghi che accolgono. La necessità di sperimentare e diffondere nuovi modelli per la cura dell’ambiente vitale si affianca all’idea di bellezza come elemento di giustizia sociale.

La prima parte del convegno sarà dedicata al progetto di Wurmkos con interventi di Giorgio Azzoni, Pasquale Campanella e Rossella Zanotti che illustreranno il percorso partecipato e le sue molteplici finalità, attraverso una riflessione sul tema del “prendersi cura” degli spazi di cura e del servizio alle persone anche da parte della comunità.

Nella seconda parte Enrico Vianello di TAMassociati, un team di architetti e designer, le cui soluzioni progettuali in tutto il mondo mirano a migliorare la qualità dei luoghi, presenterà alcuni progetti in ambito di cura, mettendo in evidenza metodologia progettuale e teoria.

A conclusione del convegno, una tavola rotonda vedrà la partecipazione di alcune cooperative sociali del territorio che si confronteranno sulla modalità di conduzione degli spazi laboratoriali, intesi come luoghi di sviluppo di idee e progetti. Interverranno: Elena Rivadossi, Cooperativa sociale Arcobaleno, Breno; Aldo Barbieri, Azzurra Società Cooperativa Sociale ONLUS, Darfo Boario Terme; Marco Milzani, Il Cardo Cooperativa Sociale ONLUS, Edolo; Marco Guarinoni, Il Melograno, Centro specialistico per l’età evolutiva, Malegno.

Nel corso del Convegno sarà presentato il volume Coabitare l’isola. Spazio pubblico e cura dei luoghi, Mimesis Edizioni, che documenta il lavoro svolto e propone riflessioni più generali sul tema. Al temine dei lavori sarà possibile conoscere i nuovi spazi del Melograno attraverso una visita guidata

Il programma – 9 settembre – sala conferenze Il Melogranio – Malegno

Ore 14:30 – Apertura lavori e saluti delle Autorità

Sindaco di Malegno

Presidente del Distretto Culturale della Comunità Montana di Valle Camonica

Presidente della Pia Fondazione di Malegno

Ore 15 – Conferenza d’apertura

Coordina

Pasquale Campanella

Coabitare l’isola. Spazio pubblico e cura dei luoghi

Giorgio Azzoni

direttore artistico di aperto_ art on the border

Pasquale Campanella

artista del gruppo Wurmkos

Rossella Zanotti

direttore della Pia Fondazione di Valle Camonica

15.45 – Conferenza

Taking Care

Enrico Vianello, TAMassociati

16.30 – tavola rotonda

Coordina

Pasquale Campanella

Trasformazione degli spazi di cura e la gestione dei laboratori

Elena Rivadossi, Cooperativa sociale Arcobaleno, Breno

Aldo Barbieri, Azzurra Società Cooperativa Sociale Onlus, Darfo Boario Terme

Marco Milzani, Il Cardo Cooperativa Sociale Onlus, Edolo

Marco Guarinoni, Il Melograno. Centro specialistico per l’età evolutiva, Malegno

Ore 17:30 chiusura lavori

Visita al Centro specialistico per l’età evolutiva di Malegno.