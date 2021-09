Ciclovia del Cielo, accordo tra Eurac e Parco dell’Adamello

mercoledì, 29 settembre 2021

Breno – Siglato accordo con Eurac: la Ciclovia del Cielo ora è più vicina. Da diverso tempo si parla di “Ciclovia del Cielo“, un percorso che permetterà di attraversare la nostra Valle Camonica restando sempre in quota. Un progetto ambizioso, un progetto che mette al centro la bellezza del nostro territorio, un progetto che oggi si fa sempre più concreto (nella foto da sinistra Guido Calvi, Pietro Bolis, Elisa Ravazzoli e Massimo Maugeri).

“Grazie all’accordo con Eurac – afferma Massimo Maugeri, assessore al Parco Adamello – Inizia a prendere forma la nostra Ciclovia del Cielo che consentirà di aumentare notevolmente la capacità attrattiva e ricettiva del nostro territorio. Grazie all’Ebike verranno collegati alpeggi, rifugi e si potranno vivere da vicino i tanti scenari suggestivi del nostro territorio”.

“E’ una grande sfida e una grossa opportunità per la Valle Camonica – prosegue Maugeri – che svilupperemo al meglio grazie all’accordo di collaborazione con questa importante società di ricerca applicata con sede a Bolzano”.

Secondo Guido Calvi, responsabile del Servizio Parco Adamello e tutela ambientale della Comunità Montana di Valle Camonica “In Valle Camonica alcuni comprensori stanno già investendo in percorsi adatti a e-MTB in quota, percorsi che valorizzano i paesaggi alpini, il patrimonio culturale ed enogastronomico del posto”.

“Il valore aggiunto e l’ambizione di questo progetto” prosegue Calvi “sta nel proporre un itinerario comprensoriale, che metta in rete le realtà già esistenti, ampliando le opportunità di visita e scoperta delle terre alte camune, promuovendo anche la Valle Camonica quale destinazione alpina legata a questo tipo di attività” conclude Calvi.

“Il gruppo di ricercatori dell’Istituto per lo Sviluppo Regionale di Eurac Research svolgeranno una attività di Ricerca sul campo al fine di elaborare una proposta di indirizzo relativa al progetto “Ciclovia del Cielo”, afferma Elisa Ravazzoli, ricercatrice Senior per Eurac Research.

“Saremo presenti in Valle Camonica nel mese di ottobre al fine di valutare l’itinerario proposto, verificarne le criticità ed i punti di forza, ed incontrare i principali attori locali che hanno relazioni con il prodotto cicloturistico. Sulla base delle informazioni raccolte, daremo indicazioni su come realizzare un buon percorso cicloturistico e su come posizionarlo in ambito turistico”.

“Infine – conclude Ravazzoli – compito dei ricercatori sarà anche quello di inserire questo ambizioso progetto all’interno del contesto transnazionale collegando la Valcamonica con realtà alpine limitrofe in cui esistono progettualità affini”.