Chiude la Tenenza delle Fiamme Gialle, Edolo ringrazia i finanzieri

lunedì, 27 dicembre 2021

Breno – La Guardia di Finanza in Valle Camonica avrà solo la caserma di Breno (Brescia), che ha trovato spazio negli uffici che un tempo erano utilizzati dalla Pretura, mentre chiudono le caserme di Edolo e Pisogne.

A Edolo rimarrà però il Sagf (Soccorso Alpino Guardia di Finanza) che svolge un servizio fondamentale negli interventi in montagna. La cittadinanza di Edolo, in occasione della consegna delle civiche benemerenze, ha salutato il comandante della Tenenza della Guardia di Finanza, Maresciallo Massimo Caloro, per il servizio svolto e un riconoscimento (nella foto il comandante Caloro primo a destra) è stato consegnato dal sindaco Luca Masneri a nome dell’Amministrazione comunale.

Il progetto della caserma della Guardia di Finanza a Breno è partito nel febbraio 2019, con la manifestazione d’interesse da parte del Comune, che ha avviato l’iter per accogliere le Fiamme Gialle nell’edificio dell’ex Pretura.