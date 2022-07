Cevo: nell’ex colonia riapre la casa del Parco dell’Adamello

martedì, 5 luglio 2022

Cevo – Con l’inizio dell’estate in Valsaviore, a Cevo (Brescia), riapre i battenti la casa del Parco dell’Adamello nella storica ex Colonia A. Ferrari. Sarà “Avanzi Discover SB” la realtà che si occuperà della gestione della struttura ricettiva e di servizi legata al Parco dell’Adamello e dall’enorme potenziale, che oggi torna a vivere grazie a una nuova gestione, rinforzando l’offerta turistica legata al Parco dell’Adamello, alla natura e all’ambiente.

Un incontro aperto al pubblico quello di venerdì 8 luglio, per presentare alla stampa, agli abitanti e a quanti – a vario titolo – desiderino cogliere l’occasione per fare rete sul territorio.

Secondo il presidente Alessandro Bonomelli (nella foto), la Comunità Montana di Valle Camonica – ente gestore del Parco dell’Adamello – crede nella possibilità che questa struttura funga da volano dello sviluppo locale per un turismo sostenibile legato al Parco e all’ambiente. L’immobile dispone oggi di spazi idonei per concretizzare una proposta articolata, grazie anche ai numerosi investimenti e attenzioni dedicati nel corso del tempo dall’ente comprensoriale, anche nei trascorsi mesi di chiusura forzata.

A fare gli onori di casa e a presentare i nuovi gestori sarà il dottor Guido Calvi – responsabile del Servizio Parco Adamello e tutela ambientale dell’Ente, accompagnato dal sindaco di Cevo Silvio Citroni e dal sindaco di Saviore dell’Adamello Serena Morgani.

Montagna e cultura si auspica potranno qui trovar e il giusto spazio, con locali idonei a scoprire ed approfondire le bellezze naturalistiche del Parco dell’Adamello e della Valsaviore. La scelta di dare valore al territorio non mancherà nemmeno a tavola, dove il cibo proposto sarà frutto delle collaborazioni con produttori locali. Nel corso della mattinata i nuovi gestori illustreranno il programma per la stagione, fondato su tre punti cardine attorno ai quali ruota l’offerta di servizi della struttura. Un’offerta che, come si evince dalle parole scelte anche per il lancio, tiene in debito conto gli aspetti didattici e le tradizioni del territorio: esplora la natura incontaminata della Val Saviore; sperimenta nuove forme di vivere la montagna; incontra la comunità, le tradizioni e scopri i prodotti del territorio.

Avanzi Discover SB è la realtà che si occuperà della gestione della struttura. Un’azienda giovane che, forte dell’esperienza ventennale della società madre Avanzi SpA SB, è specializzata nel riattivare e gestire realtà economiche, culturali e sociali in aree periferiche e alla quale è affidato il compito di contribuire a tradurre in realtà l’esigenza di animazione ambientale e di sviluppo turistico sostenibile dell’area.

Apertura della nuova gestione della Casa del Parco dell’Adamello – venerdì 8 luglio, ore 10:30 – Cevo.