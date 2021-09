Cellulari, segnale assente nelle gallerie in Valle Camonica: la lettera ad Anas e Provincia di Brescia

giovedì, 30 settembre 2021

Capo di Ponte – La Comunità Montana di Vallecamonica ha scritto ad Anas e alla Provincia di Brescia relativamente al potenziamento della copertura dei cellulari nelle gallerie.

La decisione arriva a seguito delle numerose segnalazioni di utenti ed Amministratori: la missiva, firmata da tutti i sindaci, ad Anas ed alla Provincia di Brescia, è per chiedere che il problema venga risolto al più presto e che nelle gallerie venga garantita un’accettabile copertura radiomobile.

“La possibilità di telefonare quando ci si trova in galleria – afferma il presidente Alessandro Bonomelli (nella foto) – non è solo una necessità per coloro che utilizzano il cellulare per motivi lavorativi ma è anche una questione di sicurezza: l’utilizzo del cellulare in caso di incidenti potrebbe essere fondamentale per salvare vite umane”.

“Se poi consideriamo il fatto – prosegue Bonomelli – che la Provinciale 510 è l’unica arteria viabilistica che da Brescia permette di raggiungere la nostra Valle: risulta necessario che venga dotata subito dei più efficienti strumenti, per fare in modo che i principali operatori telefonici abbiamo segnale nelle gallerie da Pisogne a Provaglio d’Iseo. Questa grave mancanza colpisce ogni giorno i nostri cittadini in particolare i turisti, gli studenti ed i pendolari che percorrono quotidianamente la nostra Valle”.

“Ci auspichiamo quindi” conclude Bonomelli “che la Provincia e Anas intervengano il prima possibile per garantirci una copertura più estesa e continua del segnale”.