Cedegolo, manifestazione contro la guerra

sabato, 5 marzo 2022

Cedegolo – Manifestazione per la pace nel mondo e contro la guerra. I ragazzi delle scuole primarie e secondarie di Cedegolo (Brescia) sono scesi ieri in piazza per manifestare, spontaneamente e pacificamente, contro l’assurda guerra tra Russia e Ucraina.

Alla manifestazione erano presenti, oltre agli alunni e alle loro insegnanti, l’amministrazione comunale con in testa il sindaco Andrea Bortolo Pedrali, tutte le associazioni, d’arma e non, del paese. Un segnale forte è arrivato anche dalla presenza delle associazioni militari presenti sul territorio.