Caso ex Selca: gruppo di cittadini di Berzo Demo plaude al commissario prefettizio

sabato, 9 luglio 2022

Berzo Demo – Proseguono il confronto e le reazioni sullo smaltimento dei rifiuti ex Selca di Berzo Demo (Brescia) che si trascinava da anni e ora si è sbloccato con l’ordinanza del commissario prefettizio del Comune di Berzo Demo, Anna Frizzante, che pone il termine di trenta giorni alla curatela fallimentare di presentare un piano per lo smaltimento dei rifiuti al suo interno e procedere alle operazioni entro trenta giorni.

Dalle parole si è passati ai fatti e un gruppo di cittadini di Berzo Demo ha scritto una lettera aperta al commissario prefettizio del Comune di Berzo Demo, Anna Frizzante che pubblichiamo integralmente:

“Per anni segnati da sofferenza e da forti preoccupazioni per le scelte, prese con superficialità e leggerezza dal Consiglio comunale ora decaduto abbiano convissuto con una minaccia: una bomba ecologica.

Ma, come “manna dal cielo” è giunta Lei che in tre mesi ha preso una forte e straordinaria decisione per la tutela della salute dei suoi temporanei amministrati: decisione che ha bloccato (e se me lo consente bocciato) definitivamente il progetto dell’interramento nell’area artigianale dai rifiuti pericolosi.

Grazie per la presa in carico, per la grande responsabilità che si è addossata per la salvaguardia della comunità. Con questa ordinanza Lei ha dato la possibilità – in particolare agli abitanti di Berzo Demo – di rialzare la testa e riprendersi la propria dignità e soprattutto il diritto alla salute. Basta vedere cosa è accaduto negli ultimi decenni sul nostro territorio (Val Saviore) e parte della Valle Camonica) malattie, tumori, morti collegate alla situazione ambientale.

Se le nostre strade sono trascurate, l’erba non viene tagliata si verifica qualche disservizio, qualche contrasto d’opinioni crea malcontento: non importa! Pazienza, troveremo sicuramente il modo di appianare queste difficoltà.

Quello che Lei ha fatto per noi con questa ordinanza è straordinaria, è coraggioso. Grazie dottoressa Anna Frizzante.

Desidero altresì informarla che la stragrande maggioranza di abitanti di Berzo Demo (stando alla sensazioni ricavate dai colloqui sull’argomento) plaudono alla Sua incisiva azione e assicurano il loro pieno appoggio e la loro completa adesione al Suo operato, convinti che solo in questo modo si potrà ritornare a vivere serenamente pur con i sacrifici che la situazione contingente ci impone”, Lino Balotti e un gruppo di abitanti di Berzo Demo.