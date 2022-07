Caso ex Selca di Berzo Demo, interessato anche il prefetto di Brescia

giovedì, 14 luglio 2022

Berzo Demo – Della questione smaltimento rifiuti dell’ex Selca di Berzo Demo (Brescia) è stato interessato anche il prefetto di Brescia, Maria Rosaria Laganà. Il commissario prefettizio Anna Frizzante, che dalla scorsa primavera regge le sorti del Comune di Berzo Demo, con l’ordinanza firmata due settimane fa ha sbloccato una situazione che si trascinava da lustri e segnato una discontinuità con chi – a vari livelli di competenza e responsabilità – sapeva solo dire: “ In Valle Camonica abbiamo una bomba ecologica”.

Invece il commissario prefettizio con l’ordinanza ha dato un ultimatum alla curatela e ora della questione sono stati coinvolti i vertici della Prefettura di Brescia che potranno anche partecipare ad eventuali incontri o conferenze di servizi. Lo smaltimento dei rifiuti ex Selca di Berzo Demo è stata indicata dal commissario prefettizio come la priorità per il paese e la curatela fallimentare dovrà presentare – nei termine fissati dall’ordinanza – un piano per lo smaltimento dei rifiuti e procedere alle operazioni.

Lino Balotti, esponente di spicco del paese, e un gruppo di cittadini hanno ringraziato la dottoressa Anna Frizzante per l’impegno a tutela della salute dei cittadini di Berzo Demo. In un passaggio della lettera si legge: “Grazie per la presa in carico, per la grande responsabilità che si è addossata per la salvaguardia della comunità. Con questa ordinanza Lei ha dato la possibilità – in particolare agli abitanti di Berzo Demo – di rialzare la testa e riprendersi la propria dignità e soprattutto il diritto alla salute. Basta vedere cosa è accaduto negli ultimi decenni sul nostro territorio (Val Saviore) e parte della Valle Camonica. malattie, tumori, morti collegate alla situazione ambientale”.

Le Associazioni ambientaliste, gruppi ed esponenti della società civile hanno ringraziato Lino Balotti e il gruppo di firmatari della lettera inviata al commissario prefettizio. “E’ un segnale importante per la comunità – hanno detto esponenti di associazioni ambientaliste – ed è un ringraziamento doveroso a chi sta risolvendo una delle emergenze non di Berzo Demo, ma della Valle Camonica”.