Capitali della Cultura: Edolo incontra la delegazione di Procida

martedì, 27 dicembre 2022

Edolo (Brescia) – Passaggio di testimone tra Capitali della Cultura: una delegazione del Comune di Procida sarà domani – mercoledì 28 dicembre – a Edolo (Brescia) per la giornata “Il mare incontra la montagna – La cultura che non isola”.

Due gli eventi in programma e aperti al pubblico: in mattinata, alle 10:30, il ritrovo sala consiliare dove sono previsti gli interventi istituzionali con la partecipazione del sindaco di Edolo Luca Masneri, dell’assessore alla Cultura della Comunità Montana di Valle Camonica Massimo Maugeri, del sindaco di Brescia Emilio Del Bono e di Michele Assante Del Leccese, delegato Culturale del Comune di Procida, poi avrà luogo la tavola rotonda “I segni declinati nelle varie forme dell’arte”, che vedrà come relatori la fumettista e illustratrice Laura Scarpa, la giornalista Cinzia Terlizzi e il presidente del Gic Sito Unesco 94 Sergio Bonomelli. Introdurrà Nini Giacomelli.

Sarà inoltre consegnata la targa “Penna Shomanica 2022” – istituita proprio quest’anno, in occasione del ventennale, sarà conferita ogni anno a un giornalista che, pur non essendo valligiano, promuova il territorio con generosa empatia – e sarà possibile per i presenti visionare una parte della mostra di fumetti “Pitoon, i pitoti in cartoon”. Nel pomeriggio Silvio Calvi condurrà la visita guidata dedicata agli ospiti procidani, relatori dell’incontro e giornaslisti, alla scoperta dei tesori della cittadina dell’alta Valle. La conclusione alle 21 al teatro San Giovanni Bosco con l’incontro tra musica e parole “Segni e tracce”, che prevede un concerto del Coro Baitone, diretto dal Maestro Nicola Pietroboni, e letture con le voci recitanti del gruppo Edolo Arts.