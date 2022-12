Capitale della Cultura, a Edolo il primo passaggio di testimone

mercoledì, 28 dicembre 2022

Edolo (Brescia) – Capitale della cultura 2023, a Edolo (Brescia) il simbolico passaggio di testimone da Procida a Brescia e Bergamo. In occasione dell’appuntamento “Il mare incontra la montagna. La cultura che non isola”, che si è svolto stamattina nel paese della Valle Camonica, alla presenza del sindaco di Edolo Luca Masneri, di Michele Assante del Leccese, delegato cultura del Comune di Procida, dell’assessore alla Cultura della Comunità Montana di Valle Camonica Massimo Maugeri e del sindaco di Brescia Emilio Del Bono, Procida ha passato idealmente il testimone.

“Il nostro slogan è “la cultura non isola” – ha sottolineato Michele Assante Del Leccese – e mai come oggi questo slogan è veritiero. Siamo qui in Valle Camonica a testimoniare che la cultura lega”.

I rappresentanti delle istituzioni bresciani hanno invece ricordato che si aspettano tanto dal 2023 – Brescia e Bergamo Capitale della Cultura – e che eventi coinvolgeranno anche la Valle Camonica.

Nel corso della giornata si è svolta la tavola rotonda “I segni declinati nelle varie forme dell’arte”, introdotta da Nini Giacomelli, con relatori la fumettista e illustratrice Laura Scarpa, la giornalista Cinzia Terlizzi e il presidente del Gic Sito Unesco 94 Sergio Bonomelli, ed è stata consegnata la targa “Penna 2022“.

di Da. Pap.