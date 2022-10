Camuna Kickboxing Academy, Zani in Nazionale

mercoledì, 5 ottobre 2022

Pian Camuno – Il fighter della Camuna Kickboxing Academy, Luca Zani, il prossimo 12 novembre parteciperà coi colori azzurri in Turchia. Questo successo in casa fucsia nero bianco è stato confermato a Selva Trissino (Vicenza), in cui si sono svolti i collegiali di kickboxing, dove si è valutata e confermata la forma fisica degli atleti che faranno parte della nazionale italiana.

Mentre una giovane combattente come Sueba Pellegrinelli ha vissuto l’emozione di far parte della rappresentativa regionale lombarda nella specialità kickboxing al Trofeo Coni svoltasi al parco Acqua Santa di Chianciano Terme recentemente, un trofeo di carattere nazionale comprendente circa 50 sport. La Lombardia si è classificata seconda nel computo totale delle medaglie per discipline sportive dietro al Lazio.

“Certi che nei lori cuori batta il cuore per la Camuna Kickboxing Accademy siamo davvero orgogliosi che i nostri guerrieri ci rappresentino in ogni dove! Prossimo appuntamento 23 ottobre per la prima tappa del Circuit fight Lombardia“, il commento del club camuno.